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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: що категорично заборонено робити

Цей молодик сприяє укоріненню в реальності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Тельці

Молодик у Тельці / © ТСН

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року відкриває потужне вікно для закладання нових матеріальних намірів. Проте, як і будь-який молодик, він вимагає обережності та внутрішньої зосередженості.

Що заборонено робити:

  1. Починати важливі справи — енергія ще не набрала сили, це час тиші, а не дії.

  2. Підписувати контракти, укладати угоди — є ризик непродуманих рішень.

  3. Конфліктувати, провокувати суперечки — емоції нестабільні, а наслідки можуть бути тривалими.

  4. Витрачати великі суми грошей — імпульсивні покупки можуть виявитися марними або обтяжливими.

  5. Переїжджати, кардинально змінювати зовнішність — енергії ще не стабілізувалися, легко помилитися.

  6. Працювати на виснаження — молодик потребує м'якого входу в цикл, а не енерговитрат.

Особливості періоду:

  • Телець — знак стабільності, грошей, краси і тілесного задоволення. Усе, що стосується фінансів, комфорту, здоров’я, природи — актуалізується.

  • Ідеальний день для медитацій, планування, налаштування внутрішніх намірів. Варто прописати цілі на найближчий місяць, пов’язані з матеріальним добробутом, турботою про тіло, гармонією в домі.

  • Корисно працювати з ґрунтом, рослинами, тілом. Це енергетичний момент “посіву” — але не зовнішніх дій, а внутрішніх намірів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше ми писали про молодика у Тільці 27 квітня і що варто зробити у цей день.

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