ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: що варто зробити

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року відкриває енергетичне вікно для закладення стійких основ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року / © ТСН

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року — це особливий період, коли варто закласти основи для довготривалих і практичних змін у вашому житті. Телець — знак землі, пов’язаний зі стабільністю, грошима, комфортом і тілесністю. Молодик у цьому знаку підтримує починання, які вимагають терпіння, реалістичного підходу та уваги до матеріального благополуччя.

Що варто зробити в цей період:

1. Скласти фінансовий план.

Молодик у Тельці ідеальний для планування бюджету, розрахунку витрат, початку накопичення чи інвестування. Можна створити «гаманець процвітання» або провести грошовий ритуал.

2. Запустити справу, пов’язану з красою, комфортом і природою.

Це гарний час для початку нового проєкту в сфері дизайну, естетики, садівництва, кулінарії, косметології.

3. Почати дбати про тіло.

Підійде м’який детокс, початок регулярних тілесних практик — йоги, розтяжки, масажу, ароматерапії. Також варто опанувати нову звичку, пов’язану з харчуванням чи сном.

4. Встановити нові особисті межі.

Телець вчить захищати себе — свої цінності, простір, ритм життя. Можна провести практику заземлення або медитацію на стійкість і самоцінність.

5. Посіяти наміри на стабільність.
Це чудовий час для написання афірмацій або списку бажань, пов’язаних із безпекою, фінансами, родинним комфортом чи тілесною гармонією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie