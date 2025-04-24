Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: що варто зробити

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року / © ТСН

Реклама

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року — це особливий період, коли варто закласти основи для довготривалих і практичних змін у вашому житті. Телець — знак землі, пов’язаний зі стабільністю, грошима, комфортом і тілесністю. Молодик у цьому знаку підтримує починання, які вимагають терпіння, реалістичного підходу та уваги до матеріального благополуччя.

Що варто зробити в цей період:

1. Скласти фінансовий план.

Молодик у Тельці ідеальний для планування бюджету, розрахунку витрат, початку накопичення чи інвестування. Можна створити «гаманець процвітання» або провести грошовий ритуал.

Реклама

2. Запустити справу, пов’язану з красою, комфортом і природою.

Це гарний час для початку нового проєкту в сфері дизайну, естетики, садівництва, кулінарії, косметології.

3. Почати дбати про тіло.

Підійде м’який детокс, початок регулярних тілесних практик — йоги, розтяжки, масажу, ароматерапії. Також варто опанувати нову звичку, пов’язану з харчуванням чи сном.

4. Встановити нові особисті межі.

Телець вчить захищати себе — свої цінності, простір, ритм життя. Можна провести практику заземлення або медитацію на стійкість і самоцінність.

5. Посіяти наміри на стабільність.

Це чудовий час для написання афірмацій або списку бажань, пов’язаних із безпекою, фінансами, родинним комфортом чи тілесною гармонією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.