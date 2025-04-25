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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: три потужні ритуали для отримання нового

Цей молодик відкриває портал для втілення бажань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Тельці 27 квітня

Молодик у Тельці 27 квітня / © ТСН

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року — це момент заземлення, стабільності та початку матеріалізації мрій. Цей молодик сприяє всьому, що пов’язане з комфортом, фінансами, тілом і цінностями. У цей день варто зупинитися, почути себе, зробити вибір на користь того, що по-справжньому важливе — і посадити "зерно" наміру в родючий ґрунт Всесвіту.

Три потужні ритуали для оновлення й отримання нового:

1. Ритуал "Грошове зерно"

  • Візьміть насіння (горох, пшениця чи будь-яке інше) й аркуш паперу.

  • Напишіть на ньому свої фінансові наміри (наприклад: "Я відкриваюся стабільному грошовому потоку").

  • Загорніть папірець і посадіть його разом із зерном у землю (або в горщик).

  • Полийте й скажіть: "Я саджу своє багатство. Хай зростає в добрі".

2. Ритуал краси та цілісності тіла

  • Запаліть свічку зеленого або білого кольору.

  • Візьміть ефірну олію троянди чи лаванди, намастіть зап’ястя й шию.

  • Промовте: "Моє тіло — храм. Я ціную його і дбаю про нього з любов’ю".

  • Побудьте в тиші, дайте собі вдячність і ласку.

3. Ритуал оновлення цінностей

  • На аркуші напишіть: "Я більше не потребую..." і перелікуйте те, що стало тягарем.

  • Потім напишіть: "Я обираю..." — і впишіть те, що хочете запросити.

  • Спаліть аркуш із минулим, а інший збережіть у гаманці або щоденнику.

  • Завершіть словами: "Я оновлюю свій внутрішній простір і запрошую нове".

Особливості періоду:

  • Енергія стабільності: можна планувати довготривалі справи, робити вкладення.

  • Чуттєвість і тілесність: сприятливо починати догляд за собою, тілом, вводити нові звички.

  • Сила у спокої: чим спокійніше ви зустрінете цей день — тим глибше "вкоріняться" ваші наміри.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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