ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: три сильні медитації для змін

Через медитацію людина входить у стан тонкого налаштування.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року / © ТСН

Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року — це ідеальний момент, щоб уповільнитися, зануритися в себе й відчути, чого ви насправді прагнете. Стихія Землі допомагає не просто мріяти, а вкорінювати бажане в реальність через тишу, тіло та усвідомлену присутність.

Три сильні медитації для змін:

1. Медитація заземлення і стабільності

Сядьте з прямою спиною, уявіть, як із вашого хребта проростають корені в землю.

З кожним вдихом відчуйте, як Земля наповнює вас спокоєм, силою й впевненістю.

Повторюйте подумки: "Я вкорінена(ий), стабільна(ий), захищена(ий). Я довіряю процесу."

2. Медитація на тілесну цінність

Ляжте зручно, заплющіть очі. Проведіть внутрішнім поглядом від маківки до п’ят.

Відчуйте кожну частину тіла з вдячністю.

Промовляйте: "Моє тіло — мудре, сильне, прекрасне. Я обираю дбати про нього з любов’ю."

3. Медитація прояву бажаного

Уявіть поле або сад, у якому ви садите своє бажання, наче насіння.

Побачте, як із кожним диханням воно проростає, як ви плекаєте його турботою й увагою.

Завершіть словами: "Мій намір посаджено. Він зростає в гармонії з моєю душею."

Ці медитації можна проводити як окремо, так і разом — створюючи глибоку внутрішню опору для змін, які ви прагнете впустити у своє життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie