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- Астрологія
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Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року: три сильні медитації для змін
Через медитацію людина входить у стан тонкого налаштування.
Молодик у Тельці 27 квітня 2025 року — це ідеальний момент, щоб уповільнитися, зануритися в себе й відчути, чого ви насправді прагнете. Стихія Землі допомагає не просто мріяти, а вкорінювати бажане в реальність через тишу, тіло та усвідомлену присутність.
Три сильні медитації для змін:
1. Медитація заземлення і стабільності
Сядьте з прямою спиною, уявіть, як із вашого хребта проростають корені в землю.
З кожним вдихом відчуйте, як Земля наповнює вас спокоєм, силою й впевненістю.
Повторюйте подумки: "Я вкорінена(ий), стабільна(ий), захищена(ий). Я довіряю процесу."
2. Медитація на тілесну цінність
Ляжте зручно, заплющіть очі. Проведіть внутрішнім поглядом від маківки до п’ят.
Відчуйте кожну частину тіла з вдячністю.
Промовляйте: "Моє тіло — мудре, сильне, прекрасне. Я обираю дбати про нього з любов’ю."
3. Медитація прояву бажаного
Уявіть поле або сад, у якому ви садите своє бажання, наче насіння.
Побачте, як із кожним диханням воно проростає, як ви плекаєте його турботою й увагою.
Завершіть словами: "Мій намір посаджено. Він зростає в гармонії з моєю душею."
Ці медитації можна проводити як окремо, так і разом — створюючи глибоку внутрішню опору для змін, які ви прагнете впустити у своє життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.