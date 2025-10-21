Молодик у Терезах 21 жовтня: нюанси періоду та що варто уникати

Молодик / © ТСН.ua

21 жовтня відбудеться молодик у знаку Терезів, який акцентує тему партнерства, взаємності та внутрішньої гармонії. Астрологи зазначають, що це період корекції балансу у стосунках та перегляду особистих кордонів, особливо там, де давно існує дисбаланс або замовчувані емоції.

Основні нюанси періоду

Про чесність із собою

Молодик підсвічує сфери, де людина погоджується на менше, ніж заслуговує, або грає роль “зручної”, аби не викликати конфлікт.

Перевірка на взаємність

Відчутною стає різниця між справжнім партнерством і залежними або формальними зв’язками.

Переоцінка пріоритетів

Хочеться сповільнитися, почути власні потреби, створити більше краси та гармонії у побуті й у спілкуванні.

Тонка комунікація

Це час не різких заяв, а м’яких, але чітких розмов, які вирівнюють емоційний простір.

Чого варто уникати

імпульсивних рішень на емоціях;

конфронтацій та бажання “довести правоту будь-якою ціною”;

самообману або поступок заради зручності інших;

повернення до старих нездорових моделей взаємодії;

надмірного контролю чи очікування швидких змін від партнерів.

Астрологи наголошують: найважливіше під час цього молодика — знайти баланс між “я” і “ми”, не втрачаючи себе у стосунках.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

