Молодик у Терезах 21 жовтня: що це за період і що варто зробити

21 жовтня настає молодик у знаку Терезів, який відкриває період оновлення у сфері стосунків, внутрішньої рівноваги та особистих кордонів. Цей астрологічний цикл вважається одним із найбільш значущих для роботи з партнерством, справедливістю, домовленостями та гармонією в житті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Яку енергію несе молодик

Молодик у Терезах символізує початок нового етапу у взаємодії з іншими людьми. Астрологи зазначають, що в ці дні загострюються теми балансу — де людина віддає надто багато, а де навпаки недоотримує. Це час для м’якого перегляду ролей у стосунках та повернення до чесності з собою.

Експерти наголошують: ідеться не лише про романтичну сферу. Знак Терезів керує також партнерством у широкому розумінні — дружбою, родинними зв’язками та робочими взаєминами.

Що варто зробити в цей період

Астрологи радять:

переглянути власні межі та переконатися, що вони не порушуються;

чесно визначити, де ви дієте «зобов’язана/зобов’язаний», а де — по щирому бажанню;

впустити у свій простір більше естетики і спокою — це допомагає відновити внутрішній баланс;

сформулювати намір на партнерство, якого ви прагнете: взаємність, рівність, підтримка.

Чого уникати

Фахівці радять у цей час не приймати імпульсивних рішень на емоціях, не вступати в суперництво та не поступатися власними потребами лише задля «зручності» для інших — це може повернути старі дисгармонійні сценарії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

