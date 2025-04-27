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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Тільці 27 квітня 2025 року: 10 потужних маніфестацій періоду

На Молодик у Тільці наші бажання, вимовлені з вірою і любов’ю, стають насінням, яке невидимо проростає у світі можливостей

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик у Тільці 27 квітня 2025 року

Молодик у Тільці 27 квітня 2025 року / © ТСН.ua

27 квітня 2025 року під знаком Тельця настає особливий миолодик, який відкриває надзвичайно сприятливий час для формування своїх намірів і втілення бажань у реальність. Енергія Тельця пов’язана із матеріальними благами, стабільністю, турботою про себе і життєвою стійкістю, тому все, що ми "посіємо" цього дня через маніфестації, матиме довгу і міцну дію.

Що таке маніфестації і як їх використовують у психології та езотериці?

Маніфестації — це свідоме формулювання і проголошення своїх бажань, цілей і намірів із вірою у їхнє втілення. З погляду психології, маніфестація — це інструмент самонавіювання, позитивної візуалізації і роботи з підсвідомістю. Коли ми чітко формулюємо і повторюємо свої бажання, ми активізуємо уважність до можливостей, змінюємо поведінку і підсилюємо внутрішню мотивацію.

У езотериці маніфестації вважаються способом направити енергію у Всесвіт, співналаштуватися з космічними ритмами і створити резонанс між внутрішнім світом людини та зовнішніми подіями. Особливо сильними вони вважаються на Молодик, коли енергія народження нового максимальна.

10 потужних маніфестацій молодика у Тільці:

  1. Я відкриваю своє життя для стабільності, добробуту і гармонії.

  2. Я притягую у своє життя надійні можливості для фінансового зростання.

  3. Моє тіло — мій храм, я піклуюся про нього з любов’ю і вдячністю.

  4. Я створюю навколо себе простір безпеки, затишку і краси.

  5. Я довіряю природному ритму життя і дозволяю собі рости у своєму темпі.

  6. Я гідна/гідний любові, підтримки і процвітання.

  7. Мої бажання проростають у реальність із легкістю і радістю.

  8. Я приймаю і примножую матеріальні й духовні дари Всесвіту.

  9. Моє серце сповнене спокою, вдячності і рішучості.

  10. Я закладаю сьогодні фундамент свого щасливого і повноцінного майбутнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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