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- Астрологія
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Молодик у Тільці 27 квітня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Молодик — це фаза Місяця, коли він повністю зливається з Сонцем на небі, символізуючи початок нового циклу і час для зародження намірів.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на молодик у Тільці 27 квітня 2025 року розповідає, що Ракам потрібно перепочити, а Левам - не створювати собі проблем.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на молодик у Тільці 27 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не навантажуйте себе понад міру. У стосунках настав час перепочити. А на роботі не придумуйте собі додаткові навантаження.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Повішений"
Все змінюється. У стосунках все перевернеться з ніг на голову. А на роботі краще утриматися від різких рухів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка мечів"
Будьте обережні, коли вас намагатимуться обманути. У стосунках вас можуть образити. На роботі опирайтеся новим викликам.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Вашому серцю зараз потрібно перепочити. У стосунках захищайте свої почуття, а на роботі - емоції.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте самі собі проблем. У стосунках варто трішки розслабитися. На роботі очікуйте на нові проблеми.
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ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. На роботі започаткуйте новий проєкт. А в стосунках подайте руку партнеру або партнерці.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі мудро розпочніть новий період.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка кубків"
Обережно повертайтеся до минулого. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі працюйте над стосунками з однодумцями.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Очікуйте на перемоги. У любові ви будете домінувати. На роботі спробуйте щось нове і несподіване.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Місяць"
Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. На роботі вас очікують нові виклики, а в стосунках - нові випробування.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колісниця"
Час рухатися вперед. У стосунках вирушайте на романтичне побачення. А на роботі очікуйте на відрядження.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваша зброя - це розум. Влучно використовуйте його на роботі. У стосунках не робіть боляче другій половинці.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.