Молодик у вересні 2026 року: коли настане і що варто зробити цього дня

Молодик в Діві / © ТСН.ua

Реклама

Новий місячний цикл розпочнеться 11 вересня 2026 року о 06:27 за київським часом.

У момент молодика Місяць практично не видно на небі, оскільки він перебуває між Землею та Сонцем.

Реклама

З астрономічного погляду молодик — це звичайна фаза Місяця.

Реклама

В астрології та езотеричних традиціях цей момент натомість вважають символічною точкою нового початку.

Вересневий молодик відбудеться у знаку Діви.

Саме тому його головними темами можуть стати порядок, робота, повсякденні справи, турбота про себе та поступове досягнення конкретних цілей.

Коли молодик у вересні 2026 року

Для України точний час молодика:

Реклама

11 вересня — 06:27 за київським часом.

Напередодні, 10 вересня, освітленість місячного диска становитиме менше одного відсотка.

Уранці 11 вересня розпочнеться новий місячний цикл.

Сам Місяць у момент молодика побачити неможливо.

Реклама

Перший дуже тонкий серп молодого Місяця можна буде спостерігати вже після молодика, коли він почне віддалятися від Сонця на небі.

Чому цей молодик особливий

Молодик відбувається у Діві приблизно на 18-му градусі знака.

В астрології Діва пов'язана не з грандіозними мріями, а з конкретними діями.

Тому цей молодик може бути особливо сприятливим для тих, хто хоче:

навести порядок у справах;

скласти реалістичний план;

змінити щоденний режим;

почати навчання;

розібратися з документами;

впорядкувати фінанси;

відмовитися від зайвого;

запровадити нову корисну звичку.

Символіка Діви нагадує: великі зміни часто починаються не з одного драматичного рішення, а з маленьких дій, які повторюються щодня.

Що варто зробити у молодик

Найкращий спосіб використати символіку молодика — визначити, що саме ви хочете змінити протягом наступного місячного циклу.

Не потрібно складати список із двадцяти бажань.

Краще вибрати одну-три конкретні цілі.

Наприклад:

«Я хочу завершити проєкт, який давно відкладаю».

«Я хочу краще контролювати свої витрати».

«Я хочу виділяти більше часу на відпочинок».

«Я хочу впорядкувати робочий графік».

Чим конкретніше сформульована мета, тим легше зрозуміти, який перший крок можна зробити вже зараз.

Проведіть невелике очищення простору

Діва пов'язана з порядком, тому перед молодиком можна позбутися речей, які давно не використовуються.

Не обов'язково влаштовувати генеральне прибирання.

Достатньо вибрати одну зону:

робочий стіл;

сумку;

шафу;

телефон;

електронну пошту;

папку з документами.

Символічно ви звільняєте місце для нового.

Запишіть три наміри

Одна з найпростіших практик молодика — записати свої наміри на папері.

Вони мають стосуватися насамперед вас самих.

Замість:

«Нехай мене підвищать»

краще написати:

«Я створюю умови для професійного розвитку і готова скористатися новою можливістю».

Замість:

«Нехай конкретна людина закохається в мене»

краще:

«Я відкриваюся взаємним і здоровим стосункам».

У езотеричних практиках вважається, що бажання краще формулювати без спроб контролювати рішення інших людей.

Складіть план першого кроку

Цей молодик особливо добре відповідає принципу:

не просто захотіти, а зрозуміти, що робити далі.

Якщо ви хочете змінити роботу — оновіть резюме.

Хочете почати навчання — знайдіть курс.

Плануєте накопичити гроші — визначте конкретну суму.

Хочете завершити складну справу — розділіть її на кілька невеликих етапів.

Для Діви результат важливіший за красиву декларацію.

Що не варто робити

Молодик традиційно вважають часом низької місячної енергії, тому в езотеричних практиках не радять вимагати від себе максимальної продуктивності.

Не обов'язково встигнути все саме 11 вересня.

Також краще не перетворювати планування на нескінченну самокритику.

Діва має репутацію перфекціоністичного знака, тому може з'явитися спокуса вирішити, що спочатку потрібно зробити все ідеально.

Насправді новий цикл добре починати навіть із дуже маленького кроку.

Простий ритуал на молодик

Увечері 10 або 11 вересня можна провести просту символічну практику.

Вам знадобляться:

аркуш паперу;

ручка;

свічка за бажанням.

Сядьте у спокійному місці та визначте три речі, які хочете змінити протягом наступного місячного циклу.

Запишіть їх.

Під кожним наміром зазначте одну конкретну дію, яку можете виконати протягом найближчих трьох днів.

Наприклад:

Намір: впорядкувати фінанси.

Крок: записати всі регулярні витрати.

Або:

Намір: змінити роботу.

Крок: оновити резюме.

Збережіть список до наступної повні та перевірте, що вже вдалося зробити.

Коли загадувати бажання

Якщо ви використовуєте молодик саме як езотеричну практику, оптимально робити це після настання фази молодика, тобто після 06:27 11 вересня.

Водночас немає необхідності прокидатися о шостій ранку.

Практику можна провести вдень або ввечері 11 вересня, коли є можливість спокійно сформулювати свої наміри.

Головне — не точність до хвилини, а те, що ви вкладаєте у свій новий план.

Головна тема молодика у Діві

Цей молодик не стільки про несподіване диво, скільки про можливість навести лад у тому, що давно потребувало уваги.

Іноді початок нового етапу виглядає дуже буденно.

Ви нарешті робите дзвінок.

Відправляєте лист.

Прибираєте зайве.

Записуєтеся на курс.

Закриваєте стару справу.

Саме з таких невеликих рішень може початися значно більша зміна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, ритуали, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Подібні матеріали мають символічний або розважальний характер. Астрономічні дані про фази Місяця є науково визначеними.

Нагадаємо, що астрологиня назвала найсуперечливіші знаки зодіаку

Новини партнерів