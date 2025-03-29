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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Моторошне передбачення "живого Нострадамуса": як почнеться Третя світова війна

Екстрасенс попередив, що людство наближається до «небезпечної глобальної кризи» через невидиму війну в Балтійському морі.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ядерний вибух

«Живий Нострадамус» пророкує початок Третьої світової війни

Бразильський містик Атос Саломе, відомий як «Живий Нострадамус», поділився деякими шокувальними одкровеннями про Третю світову війну. Екстрасенс попередив, що британцям доведеться йти на фронт, а конфлікт буде «почнеться саботажем та гібридною війною», які спровоковані подіями, що вже відбулися цього року.

Про це пише Mirror.

Саломе стверджує, що раніше передбачив спалах Covid-19, смерть королеви Єлизавети II та російське вторгнення в Україну. Тепер він заявляє, що останніми місяцями виявилася «тривожна геополітична картина», яка призведе до «небезпечної глобальної кризи», і закликає людей «звернути увагу на знаки».

Як «доказ» наближення глобального конфлікту містик нагадав пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Латвією і Швецією, що сталося в січні і стало приводом для розслідування саботажу шведською владою. Ця катастрофа сталася через місяць після того, як фінська поліція заарештувала танкер, який перевозив російську нафту, і заявила, що підозрює, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційних кабелі, протягнувши якір морським дном.

«У Балтійському морі вибухнула невидима війна. 2023 року стався черговий збій у кабельній мережі, що порушило роботу систем зв’язку по всій Фінляндії. Подібні атаки продовжують відбуватися, що змусило НАТО посилити заходи безпеки в цьому районі, тоді як ЄС розробляє надзвичайні процедури захисту критично важливої ​​інфраструктури. Коли ці структури руйнуються, вони викликають цифрові відключення, які загрожують військовим можливостям, а також викликають серйозну економічну нестабільність», — заявив Саломе.

Саломе також передбачає, що у майбутньому напруженість між Китаєм та США посилиться у Південно-Китайському морі.

«Історія вже показала нам, що великі конфлікти можуть починатися із, начебто, ізольованих подій. Перша світова війна була спровокована вбивством ерцгерцога. Друга — вторгненням до Польщі. Сьогодні ми живемо в епоху гібридної війни, коли руйнація інтернет-кабелю може мати такі ж руйнівні наслідки, як і військовий напад», — передбачив «живий Нострадамус».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, одне з пророцтв «живого Нострадамуса» вже збулося. Екстрасенс передбачив руйнівні пожежі у Каліфорнії, помилившись у датах лише на тиждень.

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