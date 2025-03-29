Моторошне передбачення "живого Нострадамуса": як почнеться Третя світова війна

«Живий Нострадамус» пророкує початок Третьої світової війни

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Бразильський містик Атос Саломе , відомий як «Живий Нострадамус», поділився деякими шокувальними одкровеннями про Третю світову війну. Екстрасенс попередив, що британцям доведеться йти на фронт, а конфлікт буде «почнеться саботажем та гібридною війною», які спровоковані подіями, що вже відбулися цього року.

Про це пише Mirror.

Саломе стверджує, що раніше передбачив спалах Covid-19, смерть королеви Єлизавети II та російське вторгнення в Україну. Тепер він заявляє, що останніми місяцями виявилася «тривожна геополітична картина», яка призведе до «небезпечної глобальної кризи», і закликає людей «звернути увагу на знаки».

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Як «доказ» наближення глобального конфлікту містик нагадав пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Латвією і Швецією, що сталося в січні і стало приводом для розслідування саботажу шведською владою. Ця катастрофа сталася через місяць після того, як фінська поліція заарештувала танкер, який перевозив російську нафту, і заявила, що підозрює, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційних кабелі, протягнувши якір морським дном.

«У Балтійському морі вибухнула невидима війна. 2023 року стався черговий збій у кабельній мережі, що порушило роботу систем зв’язку по всій Фінляндії. Подібні атаки продовжують відбуватися, що змусило НАТО посилити заходи безпеки в цьому районі, тоді як ЄС розробляє надзвичайні процедури захисту критично важливої ​​інфраструктури. Коли ці структури руйнуються, вони викликають цифрові відключення, які загрожують військовим можливостям, а також викликають серйозну економічну нестабільність», — заявив Саломе.

Саломе також передбачає, що у майбутньому напруженість між Китаєм та США посилиться у Південно-Китайському морі.

«Історія вже показала нам, що великі конфлікти можуть починатися із, начебто, ізольованих подій. Перша світова війна була спровокована вбивством ерцгерцога. Друга — вторгненням до Польщі. Сьогодні ми живемо в епоху гібридної війни, коли руйнація інтернет-кабелю може мати такі ж руйнівні наслідки, як і військовий напад», — передбачив «живий Нострадамус».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, одне з пророцтв «живого Нострадамуса» вже збулося. Екстрасенс передбачив руйнівні пожежі у Каліфорнії, помилившись у датах лише на тиждень.