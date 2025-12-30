Моторошні прогнози на 2026 рік: про що попередила ясновидиця

Відома медіум і духовна наставниця Джилл М. Джексон / © Instagram-сторінка Джилл М. Джексон

Відома медіум і духовна наставниця Джилл М. Джексон озвучила тривожний прогноз на 2026 рік, попередивши людство про неминучі економічні потрясіння та нові хвилі світових конфліктів.

Про це пише Mirror.

Оцінюючи 2026 рік, ясновидиця говорила про економічні «злети й падіння», згадувала «зміни Землі» та «світові конфлікти». Водночас вона висловила стриманий оптимізм для тих, кого турбує напруженість у відносинах між США та Венесуелою. Відповідаючи на запитання, чи є щось, до чого людству варто «готуватися», Джилл наголосила: «Я твердо вірю в енергію підготовки, а не в енергію, засновану на страху».

Вона також зауважила, що попереду «багато змін», і підкреслила важливість перебування у «стані готовності».

Економічна нестабільність

«Отже, щодо 2026 року, я бачу багато полярності. Я бачу подальшу економічну нестабільність, багато злетів і падінь. Це буде схоже на американські гірки. На жаль, я також бачу, що у 2026 році значно більше людей втратять роботу», — прогнозує Джилл.

Водночас вона звернула увагу і на «зворотний бік» цих подій: постраждалі, за її словами, згодом зможуть «зазирнути всередину себе» та зрозуміти, що насправді рухалися не «шляхом своєї душі».

Крім того, ясновидиця зазначила, що відчуває «посилення в окремих регіонах», зокрема в Карибському басейні, Японії, Індонезії, а також в Індійському та Тихому океанах. Вона додала, що «бачить посилення водних подій», зокрема повеней.

Більше конфліктів

Розмова торкнулася теми війни, яку, за словами Джилл, провокують «ті, хто має владу», керуючись прагненням грошей і контролю. Вона припустила, що протягом 2026 — 2027 років люди «по-справжньому прокинуться» таусвідомлять це.

«Але я відчуваю, що це триватиме й у 2026 році. Мені здається, що ми побачимо серйозні конфлікти й навіть світовий конфлікт у певних регіонах», — сказала ясновидиця.

У Джилл запитали, чи бачила вона щось щодо Венесуели. Медіум охарактеризувала ситуацію як «цікаву динаміку», зазначивши, що відчуває її подальше загострення. Водночас вона сказала про відчуття, що «приблизно до середини 2026 року це зійде нанівець».

Нагадаємо, болгарська провидиця Ванга на 2026 рік передбачала глобальний збройний конфлікт, спричинений нинішньою напруженістю через війну в Україні, що може призвести до падіння Заходу та піднесення президента Росії Володимира Путіна як світової постаті. Окрім політичних потрясінь, послідовники Ванги згадують пророцтва про масштабні стихійні лиха, зокрема руйнівні землетруси та повені, які можуть спустошити різні куточки світу протягом цього періоду.

