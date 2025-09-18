Моторошні прогнози Ванги: що чекає на людство 2026 року

Екстрасенс / © Крым. Комментарии

Сліпа віщунка Баба Ванга, чиї передбачення смерті принцеси Діани, терактів 11 вересня і пандемії COVID-19 здобули світову популярність, залишила тривожні прогнози на 2026 рік. За її словами, на людство чекають масштабні випробування — від природних катаклізмів до зустрічі з позаземним життям.

Про це пише Daily Star.

Глобальний конфлікт та природні лиха

Згідно з пророцтвом Ванги, у 2026 році можуть статися масштабні землетруси, виверження вулканів та екстремальні кліматичні зміни. Віщунка передбачала, що до 8% суші Землі може постраждати, що загрожуватиме екосистемам та інфраструктурі.

Крім того, Ванга стверджувала, що саме цей рік стане точкою відліку глобального військового конфлікту. Вона говорила про можливе захоплення Тайваню Китаєм, пряме протистояння Росії та США та ескалацію напруженості між провідними державами світу.

Штучний інтелект та інопланетяни

Особливу увагу провидиця приділила технологіям. За її словами, у 2026 році людство може зіткнутися з серйозним зрушенням: штучний інтелект почне домінувати над людьми, забираючи робочі місця та впливаючи на особисті стосунки.

Однак найнезвичайнішим пророцтвом стало повідомлення про наближення до Землі космічного корабля. Ванга стверджувала, що в листопаді 2026 року людство вперше встановить контакт із позаземною цивілізацією. Це пророцтво перегукується з попередженнями вчених. Гарвардський астроном Аві Леб вже зафіксував загадковий об’єкт у космосі, який не має характерного для комет хвоста і може виявитися штучним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця шоу «Битва екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова поділилася новим прогнозом щодо майбутнього України у 2026 році.

За її словами, у другій половині 2026-го акцент міжнародної підтримки зміститься з військової допомоги на відновлення країни. Вона припускає, що тоді Україна вже більше потребуватиме ресурсів для відбудови, працевлаштування та розвитку, ніж для оборони.

«До кінця 2026 року Сполучені Штати надаватимуть нам не стільки зброю, скільки допомогу у відновленні, підтримці економіки, працевлаштуванні. Україну просуватимуть у міжнародні союзи, допомагатимуть оформлювати важливі документи та дозволи. Це дуже позитивна перспектива», — зазначила Пасинкова.