Минуле нагадає про себе: які знаки зодіаку чекають непрості випробування цього тижня

Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку — що прогнозують зірки / © Credits

Реклама

Цього тижня зірки обіцяють знакам зодіаку емоційні розмови, несподівані відкриття та можливість змінити ситуацію на краще. Для одних головним випробуванням стануть сімейні непорозуміння, тоді як іншим доведеться відстоювати свою позицію на роботі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього тижня особисті переживання можуть вплинути на вашу поведінку на роботі. Напружена взаємодія Сонця з Марсом і Юпітером здатна спровокувати емоційну реакцію, яка допоможе помітити те, що залишилося поза увагою колег. Якщо правильно спрямувати ці почуття, вони стануть поштовхом до змін.

Реклама

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Юпітер і Марс додадуть вам рішучості втілити сміливий задум щодо подорожі, який ви вже певний час обмірковуєте. Цього тижня варто зробити перший крок до здійснення плану. Водночас не поспішайте давати зайвих обіцянок.

Козоріг (22 грудня — 20 січня)

Ви можете дізнатися про те, що друг раніше приховував. Хоча спочатку захочеться промовчати, відверта розмова допоможе прояснити ситуацію. Навіть непросте обговорення здатне показати, наскільки важлива ця дружба для вас обох.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Перехід Місяця у ваш знак може спонукати вас долучитися до громадської кампанії, яка виявиться важливішою, ніж ви очікували. У вівторок можливі суперечності з вашими планами. У такій ситуації варто прислухатися до власних почуттів і не боятися відстоювати свої переконання.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього тижня особисті стосунки можуть викликати сильні переживання. Коли у вівторок Місяць перейде у ваш знак, вам знадобиться трохи часу наодинці, щоб розібратися у власних почуттях. Після цього поділитися думками з близькою людиною буде значно простіше.

Реклама

Овен (21 березня — 20 квітня)

На роботі можуть виникнути ситуації, які викликатимуть роздратування. Однак до п’ятниці ви зрозумієте, що саме потрібно переглянути. Того ж дня Місяць перейде у ваш знак, тож варто проявити рішучість і взяти ініціативу на себе. Попереду — новий початок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього тижня близька людина може усвідомити те, у чому раніше не хотіла зізнаватися навіть собі. Ваша реакція на це може виявитися сильнішою, ніж очікувалося. Замість того щоб відсторонюватися, спробуйте відверто поговорити про ситуацію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Під час колективного обговорення на роботі може з’явитися оригінальна ідея. Ви зможете поєднати окремі думки та побачити загальну картину. Навіть якщо інші сумніватимуться, не варто відмовлятися від своєї позиції. Ваша переконаність може допомогти змінити усталений порядок речей.

Рак (22 червня — 23 липня)

Сімейне питання, яке здавалося давно вирішеним, цього тижня знову викличе сильні емоції. Особливо гостро ви можете відреагувати, якщо хтось із близьких зіткнувся з несправедливістю. Ваше бажання захистити рідних і готовність висловитися допоможуть прояснити обставини.

Реклама

Лев (24 липня — 23 серпня)

Вплив Марса та Юпітера у вашому знаку додасть сміливості відстоювати важливу позицію на роботі. У середині тижня ви можете зіткнутися з опором когось із керівництва. Проте варто залишатися впевненими у своїх переконаннях, адже ваша рішучість здатна надихнути інших.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього тижня розмова з близькими родичами може стати напруженою. Хтось здатен висловити неприємну правду, яка вас зачепить. Однак навіть такі слова можуть допомогти краще зрозуміти одне одного. Відвертість здатна зміцнити родинні стосунки та зрушити ситуацію з місця.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Друг може попросити вас підтримати його у протистоянні несправедливості. Ця ситуація допоможе усвідомити власну сміливість і рішучість. Ваша переконаність стане джерелом сили для людей із найближчого оточення.

Нагадаємо, раніше астрологи попереджали, що вихідні, 14 і 15 листопада, не несуть негативної енергії, а отже, дні минуть спокійно і не без приємних моментів, тому дуже важливо провести їх правильно — відповідно до рекомендацій зірок.

Новини партнерів

Новини партнерів