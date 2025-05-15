Мирні переговори: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чи закінчиться війна влітку

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що влітку 2025 року війна в Україні ймовірно триватиме.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що мирні переговори будуть довгими та не принесуть результатів.

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«Марні очікування, довгі переговорні процеси, які все одно не справдяться. Але цей процес для чогось потрібен. Карти кажуть, що саме такий процес та усвідомлення, що окрім нас з вами, Україна нікому не треба. Це літо виведе нас якимось чином на самодостатню дорогу до відновлення. І це я вже кілька разів бачу. Тобто ми самі щось зробимо та доб’ємо, кого не добили», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.