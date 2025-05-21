"Мирні" переговори Путіна та Трампа: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про війну

Путін і Трамп / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Екстрасенска прокоментувала переговори Путіна та Трампа, зазначивши, що вони ні про що не домовились.

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«Такі мирні перемовини, що після них кожен готовий натиснути на цю „кнопку“, якою всі лякають. Щось явно пішло не так у переговорах. Обидві сторони вирішили дати останній шанс одна одній. І США, і РФ готові до радикальних заходів», — сказала вона.

Переможниця «Битви екстрасенсів» зазначила, що війна в Україні поки не закінчиться. Натомість вона передбачила новий наступ Росії та небезпеку для українців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.