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- Астрологія
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Мирні переговори в Туреччині: переможниця “Битви екстрасенсів” здивувала передбаченням
Переможниця «Битви екстрасенсів» передбачила, чого очікувати від мирних переговорів у Туреччині.
Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що російський диктатор Путін не приїде до Стамбула на мирні переговори із президентом Володимиром Зеленським.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«Полетить воно (Путін — ред.) в Стамбул чи ні. Але зустріч однаково відбудеться, і вона позитивно повпливає на нас і стан війни», — сказала тарологиня.
Яна Пасинкова зазначила, що карти їй кажуть про те, що Путін живе у страхах.
«Страхи. Воно таке налякане. Страхи. Причому різні: і через те, що може відкритися якась таємниця, що можуть якось фізично повпливати, що можуть забрати з собою якісь держструктури — арештувати чи щось таке. Нехай труситься», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.