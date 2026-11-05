Мирні переговори України та РФ: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Війна в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про мирні переговориУкраїни та Росії, які відбудуться в Абу-Дабі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Яна Пасинкова зазначила, що Росії потрібні мирні угоди заради якоїсь суми коштів. Вона додала, що ймовірно йдеться про зняття санкцій

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«Значить, кінець війни їм вкрай необхіден для отримання величезного траншу коштів. Вони типу думають, що після того, як вони підпишуть якийсь мирний договір, то це дасть зняття санкцій на якийсь час або тут просто конкретно якась про мова про конкретну угоду якусь», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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