Мирні переговори України та Росії: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Екстрасенска зробила передбачення про війну в Україні / © ТСН.ua

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Переможниця «Битви екстрасенсів» зробила передбачення про мирні переговори між Україною та Росією. Вона вважає, що до «2027 року Україна очиститься від впливу Росії».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Як домовляться, так і ті домовленості підуть не тією дорогою. Ми не вперше бачимо, що якісь підписані документи щодо коштів, ресурсів, відшкодувань. Якісь глобальні теми обговорено і є розуміння того, хто на чому має зупинитись. Але є дуже велике поле для роботи, бо нема жодних подробиць. Доки не буде прописано кожен пунктик — усі ці домовленості до одного місця», — сказала вона.

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Яна Пасинкова вважає, що через переговори Трампа про мир в України буде час на «вирішення питання».

«Воно повпливає так, що 2027 року ми зможемо очиститись від РФ. Будуть маніпуляції з боку Трампа, погрози, але в результаті це на нас добре вплине. Зараз вони щось таке підпишуть, що дасть нам кілька років на вирішення питань не через війну», — сказала тарологиня.

Переможниця «Битви екстрасенсів» закликала українців передчасно «не святкувати закінчення війни», а також через погані новини «не копати собі могилу ложками».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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