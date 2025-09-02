ТСН у соціальних мережах

Астрологія
468
Мирні переговори України та Росії: відьма зробила несподіване передбачення

Відьма зробила передбачення про мирні переговори України та РФ.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна Росії проти України / © ТСН

Відьма Тетяна Гай на картах Таро передбачила, що поки прямих мирних переговорів між Україною та РФ не буде.

Про це вона розповіла у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Зараз назріває не те, що перемир’я чи переговори, буде величезний конфлікт. Якась подія, яка пов’язана з війною. Вона змінить хід війни. Буде багато провокацій проти нашого президента. Але карти кажуть, що прямих переговорів точно не буде», — каже відьма.

Тетяна Гай також передбачила хороші події для України.

«Буде удар, коли йтимуть переговори. Також на початку вересня буде повернення наших військових та наших територій. Є підтримка світових лідерів і йдеться про підтримку не лише на словах. Це буде суттєва допомога, яка також вплине на хід війни», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

