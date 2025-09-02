- Дата публікації
Мирні переговори України та Росії: відьма зробила несподіване передбачення
Відьма зробила передбачення про мирні переговори України та РФ.
Відьма Тетяна Гай на картах Таро передбачила, що поки прямих мирних переговорів між Україною та РФ не буде.
Про це вона розповіла у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
«Зараз назріває не те, що перемир’я чи переговори, буде величезний конфлікт. Якась подія, яка пов’язана з війною. Вона змінить хід війни. Буде багато провокацій проти нашого президента. Але карти кажуть, що прямих переговорів точно не буде», — каже відьма.
Тетяна Гай також передбачила хороші події для України.
«Буде удар, коли йтимуть переговори. Також на початку вересня буде повернення наших військових та наших територій. Є підтримка світових лідерів і йдеться про підтримку не лише на словах. Це буде суттєва допомога, яка також вплине на хід війни», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.