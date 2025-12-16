"Мирні" переговори з РФ: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про документ, який США нав’язують Україні, щоб укласти мирну угоду з РФ.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Вона зазначила, що цей документ ніхто так і не підпише.

«Фейковий документ. Документ з білими плямами, документ з «мутними» формулюваннями, який несе дуже розмиті якісь поняття. Це навіть добре, що нічого там не підпишуть», — сказала тарологиня.

Також Яна Пасинкова вважає, що жодного «енергетичного перемир’я» між РФ та Україною не буде, оскільки окупанти його порушать.

Також вона передбачила, що далі буде з мирними ініціативами США. Тарологиня вважає, що поки сторони лише домовлятимуться, проте реального закінчення війни найближчим часом не буде.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.