- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 522
- Час на прочитання
- 1 хв
"Мирні" переговори з РФ: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням
Тарологиня зробила передбачення, чим закінчаться мирні ініціативи Трампа.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про документ, який США нав’язують Україні, щоб укласти мирну угоду з РФ.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Вона зазначила, що цей документ ніхто так і не підпише.
«Фейковий документ. Документ з білими плямами, документ з «мутними» формулюваннями, який несе дуже розмиті якісь поняття. Це навіть добре, що нічого там не підпишуть», — сказала тарологиня.
Також Яна Пасинкова вважає, що жодного «енергетичного перемир’я» між РФ та Україною не буде, оскільки окупанти його порушать.
Також вона передбачила, що далі буде з мирними ініціативами США. Тарологиня вважає, що поки сторони лише домовлятимуться, проте реального закінчення війни найближчим часом не буде.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.