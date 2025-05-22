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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
3 хв

На Близнюків чекають подарунки, а Ракам варто пильнувати кордони: астрологічний прогноз на рунах на 22 травня 2025 року

Рунічний прогноз на 22 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

У шумі повсякденних подій ми часто втрачаємо зв’язок із собою. Але руни — давні символи, що виникли з потреби пояснити світ, — допомагають нам знову відчути внутрішню гармонію. Вони працюють не як передбачення, а як дзеркало моменту, в якому ми опинилися. Сьогоднішній день — про ясність, рух і приховану силу. Руни підказують, що саме варто помітити.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Еваз"
Сили дня запрошують до змін. Можливий переїзд, внутрішній злам чи бажання спробувати інше. Довіртеся цьому поштовху — він веде у правильному напрямку.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Іса"
Ви ніби застрягли між рішеннями. Руна каже: не час для ривків. Краще дати ситуації дозріти. Заморожені процеси — це пауза для переосмислення, а не кінець.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Ґебо"
День обміну енергіями. Вас можуть порадувати несподівані подарунки або теплі слова. Приймайте щедро і не забувайте віддавати у відповідь.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Турисаз"
Пильнуйте кордони. Хтось може тиснути чи намагатися втрутитися у ваш простір. Сміливо кажіть “ні”, коли це потрібно. Захист — теж акт любові до себе.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Соулу"
Час діяти впевнено. Ви маєте все, щоб проявити себе яскраво — у роботі, творчості чи розмові. Діліться своєю енергією, але не забувайте заряджати себе.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Ансуз"
Інформація, яку ви отримаєте сьогодні, буде важливою. Слухайте уважно — не лише вухами. Можлива несподівана порада або внутрішній інсайт, який змінить сприйняття ситуації.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Отал"
День пов’язаний з домом, родом або внутрішньою стабільністю. Зверніть увагу на стосунки в сім’ї або наведіть лад у своєму просторі — це впливає на ваше енергетичне поле.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Кеназ"
Усе стане яснішим. Сьогодні — день внутрішнього світла, прозріння, вирішення давніх питань. Можливо, ви побачите відповідь там, де раніше була лише тінь.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Наутиз"
Обмеження можуть здаватися дратівливими, але саме вони вкажуть на ваші справжні потреби. Не варто чинити опір — краще розпізнати, чого саме вам бракує.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Тейваз"
Це день, коли вам доведеться відстоювати свої позиції. Руна символізує шлях воїна: будьте чесні перед собою, і тоді зможете пройти будь-яке випробування з гідністю.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Пертро"
Очікуйте неочікуване. Сьогодні можуть активізуватися події з минулого або виникнути дивні, але важливі збіги. Звертайте увагу на сни, знаки, інтуїцію — вони говорять голосно.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Беркана"
Час плекати. Вас може потягнути до турботи про когось або про себе. Це день для ніжності, заспокоєння, відновлення сил. Не спішіть — все проростає поступово.

Сьогоднішній день — не про гучні рішення, а про тихі внутрішні усвідомлення. Руни нагадують: навіть найменший знак може нести в собі велику силу, якщо ми його помічаємо. Довіртеся процесу — і ви побачите, як світ почне відгукуватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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