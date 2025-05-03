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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
3 хв

На Дів чекає оновлення, а Левам слід надихати: гороскоп за картами Таро на 3 травня 2025 року

Гороскоп за картами Таро на 3 травня 2025 року: які життєві уроки відкриє доля

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро — це не просто інструмент передбачення, а дзеркало нашого внутрішнього стану, символічна мова підсвідомого. Вони допомагають краще зрозуміти себе, події навколо та зробити правильні кроки у відповідний час. Прогноз на основі Таро для 3 травня 2025 року — це підказка для кожного знака Зодіаку, що варто прожити, зрозуміти або відпустити саме сьогодні.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: "Колісниця"

День динамічний і вимагає чіткого фокуса. Ви здатні досягти мети, але лише якщо керуватимете емоціями і не дозволите їм узяти гору. Перемога можлива — за умов самоконтролю.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: "Дев’ятка пентаклів"

Час відчути плоди своєї праці. Це день самодостатності, задоволення та гармонії. Насолоджуйтесь результатами, але не забувайте — стабільність вимагає зусиль і далі.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: "Паж мечів"

Вам потрібно бути пильними. Цей день може принести новини, розмови або нові ідеї. Проте стережіться пліток і перевіряйте факти. Спостерігайте — і зробите влучні висновки.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: "Місяць"

Інтуїція на максимумі. Але водночас можуть активізуватися ілюзії та страхи. Не поспішайте діяти — краще заглибтеся у свої відчуття і розпізнайте істину крізь туман.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: "Сила"

Ваша міць — у внутрішньому спокої. Не тисніть, а надихайте. Цей день покаже, що лагідність і витримка перемагають там, де сила не допоможе.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: "Суд"

День оновлення. Це може бути момент істини, другий шанс або прозріння. Ви готові залишити старе позаду й увійти в новий життєвий цикл — якщо дослухаєтесь до себе.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: "Шістка мечів"

Час віддалитися від проблем і знайти новий вектор. Емоційний відступ — не поразка, а ознака мудрості. Ви наближаєтесь до внутрішнього спокою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: "Повішений"

День сповільнення та переоцінки. Дивіться на ситуацію з іншого ракурсу. Щоб щось змінилося, іноді потрібно просто зупинитись і дозволити подіям іти своїм ходом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: "Трійка жезлів"

Ваші ідеї дозрівають. Погляньте у майбутнє з оптимізмом. Гарний час для планів, візії та перших кроків у новому напрямку. Ваш горизонт розширюється.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: "Десятка пентаклів"

Цінність стабільності, дому та сім’ї виходить на перший план. День добрий для довгострокових рішень, родинних зустрічей і побудови міцного фундаменту.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: "Башта"

Не чіпляйтесь за старе. Все, що руйнується сьогодні — звільняє місце для більшого. Цей день може бути неспокійним, але саме через потрясіння ви побачите правду.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: "Зірка"

Надія повертається. Всесвіт говорить: ти на правильному шляху. "Зірка" — символ натхнення, одужання і духовного проводу. Вірте в себе, навіть якщо ще темно.

Прогноз на 3 травня 2025 року за картами Таро показує: день принесе багато внутрішніх змін. Декому час вирушити у новий напрям, а інші мусять зупинитися, щоб зрозуміти справжні потреби. Підказки Таро сьогодні — це не вироки, а можливості. Спирайтеся на свою внутрішню правду й будьте відкриті до змін.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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