На фронті буде "гарячіше": астрологиня розповіла, коли настане кульмінаційний період війни

Згідно з астрологічним прогнозом, осінь буде складною для України. Так, зовсім незабаром ситуація на фронті буде "гарячішою".

Такий прогноз на рік для України зробила астрологиня Ольга Медвецька.

Про це пише "УНІАН".

"Останній тиждень літа-перші дні осені ознаменуються відносним спокоєм, проте вже з 5 вересня ситуація на фронті почне ставати дедалі "гарячішою". Триватиме це нагнітання та загострення до кінця жовтня, коли настане кульмінаційний період війни, адже саме тоді на небосхилі відбуватимуться важливі астрологічні події", – розповіла астрологиня.

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Вона уточнила, що перш за все, йдеться про сонячне затемнення 25 жовтня. Воно призводить до суттєвих змін на рівні подій. Оскільки ж затемнення відбуватиметься у момент точного напруженого аспекту між Сатурном та Ураном, це означає фінальний бій між минулим та майбутнім. Це також бій між закляклим авторитаризмом та новітньою демократією, між підлеглістю та свободою.

"Саме події цього періоду матимуть вирішальне значення і покажуть нам результати війни на полі битви", – сказала Медвецька.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв вважає, що російська армія більше не зможе наступати.

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