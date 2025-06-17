Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев — це система, створена давніми друїдами, в якій кожному періоду року відповідає дерево-покровитель. Вважалося, що дерево, під яким народжена людина, надає їй характер, життєву місію, сильні та вразливі сторони. Цей гороскоп поєднує людину з природою, дозволяючи краще зрозуміти себе й оточення через символіку дерев.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Дерево: вільха

Символ рішучості, дії та лідерства. Вільха не боїться перешкод і готова діяти навіть там, де інші вагаються. День сприяє впевненим крокам, прояву ініціативи та внутрішньої сили.

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Тілець (20 квітня – 20 травня)

Дерево: верба

Символ чутливості, спостережливості й глибокої інтуїції. Верба м’яка зовні, але гнучка й витривала всередині. Сьогодні варто довіритися інтуїції, бути ніжним до себе і світу.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Дерево: глід

Символ рівноваги між зовнішнім і внутрішнім. Глід має яскраву, соціальну натуру з глибоким прихованим світом.

День для налагодження контактів, внутрішнього балансу та глибших розмов.

Рак (21 червня – 22 липня)

Дерево: дуб

Уособлення сили, стабільності та глибокого коріння. Дуб — символ захисту, традицій і впевненості.

Чудовий день для родинних справ, укріплення дому й опори.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Дерево: горобина

Символ натхнення, інтуїції та духовного зору. Горобина має містичну силу захисту й творчого прозріння.

Присвятіть день натхненню, творенню й емоційній глибині.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дерево: ліщина

Символ мудрості, знань і аналітики. Ліщина тиха, розумна й стратегічна.

День ідеальний для навчання, розв’язання складних питань, аналізу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Дерево: виноградна лоза

Символ гнучкості, гармонії та чуттєвості. Лоза прагне балансу й вміє прикрасити собою будь-який простір.

Зосередьтеся на естетиці, стосунках, балансі між справами й відпочинком.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Дерево: тростина

Символ правди, проникливості й глибини. Тростина бачить крізь ілюзії та вміє дістати істину. День для глибоких роздумів, розкриття істини, внутрішньої роботи.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Дерево: бузина

Символ свободи, трансформації, філософського мислення. Бузина не боїться змін і прагне істини. Дозвольте собі думати ширше, подорожувати внутрішньо або зовнішньо.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Дерево: береза

Символ чистоти, нових початків і лідерства через приклад. Береза — стримана, але сильна. Чудовий день для початку нового, наведення порядку й самодисципліни.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Дерево: горобина

Духовна прозорливість, нестандартність, містичний погляд на світ. Присвятіть день ідеям, експериментам, допомозі іншим через натхнення.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Дерево: ясень

Символ духовної глибини, зцілення й поєднання з космосом. Ясень — дерево світового зв’язку. Добрий день для відновлення, духовних практик, творчих проривів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.