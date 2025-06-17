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На Раків чекають сімейні справи, а Скорпіонам варто провести внутрішню роботу: кельтський гороскоп дерев на 17 червня 2025 року
Гороскоп на 17 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
Кельтський гороскоп дерев — це система, створена давніми друїдами, в якій кожному періоду року відповідає дерево-покровитель. Вважалося, що дерево, під яким народжена людина, надає їй характер, життєву місію, сильні та вразливі сторони. Цей гороскоп поєднує людину з природою, дозволяючи краще зрозуміти себе й оточення через символіку дерев.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 19 квітня)
Дерево: вільха
Символ рішучості, дії та лідерства. Вільха не боїться перешкод і готова діяти навіть там, де інші вагаються. День сприяє впевненим крокам, прояву ініціативи та внутрішньої сили.
Тілець (20 квітня – 20 травня)
Дерево: верба
Символ чутливості, спостережливості й глибокої інтуїції. Верба м’яка зовні, але гнучка й витривала всередині. Сьогодні варто довіритися інтуїції, бути ніжним до себе і світу.
Близнята (21 травня – 20 червня)
Дерево: глід
Символ рівноваги між зовнішнім і внутрішнім. Глід має яскраву, соціальну натуру з глибоким прихованим світом.
День для налагодження контактів, внутрішнього балансу та глибших розмов.
Рак (21 червня – 22 липня)
Дерево: дуб
Уособлення сили, стабільності та глибокого коріння. Дуб — символ захисту, традицій і впевненості.
Чудовий день для родинних справ, укріплення дому й опори.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Дерево: горобина
Символ натхнення, інтуїції та духовного зору. Горобина має містичну силу захисту й творчого прозріння.
Присвятіть день натхненню, творенню й емоційній глибині.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Дерево: ліщина
Символ мудрості, знань і аналітики. Ліщина тиха, розумна й стратегічна.
День ідеальний для навчання, розв’язання складних питань, аналізу.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Дерево: виноградна лоза
Символ гнучкості, гармонії та чуттєвості. Лоза прагне балансу й вміє прикрасити собою будь-який простір.
Зосередьтеся на естетиці, стосунках, балансі між справами й відпочинком.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Дерево: тростина
Символ правди, проникливості й глибини. Тростина бачить крізь ілюзії та вміє дістати істину. День для глибоких роздумів, розкриття істини, внутрішньої роботи.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Дерево: бузина
Символ свободи, трансформації, філософського мислення. Бузина не боїться змін і прагне істини. Дозвольте собі думати ширше, подорожувати внутрішньо або зовнішньо.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Дерево: береза
Символ чистоти, нових початків і лідерства через приклад. Береза — стримана, але сильна. Чудовий день для початку нового, наведення порядку й самодисципліни.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Дерево: горобина
Духовна прозорливість, нестандартність, містичний погляд на світ. Присвятіть день ідеям, експериментам, допомозі іншим через натхнення.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Дерево: ясень
Символ духовної глибини, зцілення й поєднання з космосом. Ясень — дерево світового зв’язку. Добрий день для відновлення, духовних практик, творчих проривів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.