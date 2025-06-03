На Раків чекають зміни, а Терезам варто захищатися: гороскоп за картами Таро на 3 червня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 червня 2025 року розповідає, що у Риб - хороший час для чогось нового, а Тільцям - не варто відмовлятися від того, що вам пропонують.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Очікуйте перемог. У стосунках насолоджуйтеся коханням. А на роботі - успіхами.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках не ображайтеся довго. А на роботі не варто відкидати цікаві пропозиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

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Розпочинається період родючості. У стосунках виходьте на нових рівень. На роботі насолоджуйтеся результатами проєктів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на зміни. У любові будуть випробування. На роботі не варто рухатися кар'єрними сходами нині.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар мечів"

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Рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі - оберіть мету для розвитку.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити. У любові очікуйте нових викликів. На роботі краще більше перепочити.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

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Час захищати свої почуття. У стосунках вас можуть образити. У робочих питаннях захищайте свою позицію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж пентаклів"

Започаткуйте щось нове. У стосунках працюйте над подальшим розвитком. На роботі варто почати щось нове.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

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Ви досягнули чимало. У коханні кайфуйте більше. На роботі насолоджуйтеся успіхом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Працюйте гідно. У коханні дійте розумно. На роботі освойте щось нове.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

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Щось зміниться. Відпочиньте в іншому місці з другою половинкою. На роботі заплануйте відрядження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для чогось нового. У коханні знайдіть опору. На роботі надихайтеся на новий ривок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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