На Риб чекають подорожі, а Водоліям потрібно опанувати емоції: гороскоп за картами Таро на 23 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 травня 2024 року каже, що Левам слід скористатися інтелектом, а Близнятам - вміло жонглювати у стосунках.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Поверніться до спілкування з друзями. Пам’ятайте, що з коханими — ви не тільки коханці, але й друзі. На роботі опирайтеся на дружню підтримку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Партнерство зараз важливе. Хороший час для узаконення стосунків, а на роботі — для підписання договорів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду — нові починання. У стосунках вміло жонглюйте, а на роботі спробуйте взятися за щось новеньке.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Остерігайтеся підступів. У коханні можливі втрати. А на роботі — проблеми.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим інтелектом, мов зброєю. У стосунках, щоправда, не раньте вашою іронією близьких. На роботі доведеться поборотися за свої права.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

"Осідлайте" ваші емоції. У стосунках продемонструйте ваші найкращі риси. Щодо роботи, то слухайте серце.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація налагоджується. У стосунках все складається якнайкраще. Щодо роботи, то очікуйте реалізації фінансових проєктів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Знайдіть баланс у житті. У стосунках варто покласти на шальки терезів раціональне та емоційне. А на роботі не поспішайте з проєктами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не вивалюйте на себе більше, ніж можете нести. У стосунках покажіть партнеру чи партнерці, що вам треба підтримка. Щодо робочих питань, то розділіть свою "ношу" на кілька елементів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Дізнайтеся, що ви хочете, і не кидайтеся за всім водночас. У стосунках оберіть одну ціль, а на роботі не женіться за всіма "журавлями в небі".

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте на що ви здатні. У коханні та на роботі опануйте емоції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колісниця"

Вирушайте у подорож. У стосунках варто поїхати кудись разом, а по роботі — поринути у відрядження.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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