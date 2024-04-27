На Росію чекає покарання: тарологиня побачила, коли настане переломний момент у війні (відео)

Тарологиня побачила переломний момент у повномасштабній війні і розповіла, в якому місяці можуть завершитися бойові дії.

Відповідний прогноз зробила Марина Ланг.

За словами Ланг, найближчим часом "страждатиме" російська інфраструктура. Зараз деякі регіони РФ йдуть під воду через рясні паводки, а незабаром росіяни відчують брак питної води.

"Брак питної води, посуха, заболочування місцевості. Насправді ті ракети, які полетять на територію Росії, вони призведуть до досить серйозних наслідків. Буде багато жертв у них", – прогнозує Марина Ланг.

Відповідаючи на запитання, чи може Кремль ухвалити рішення вивести свої війська з України, усвідомлюючи, які проблеми відбуваються всередині самої Росії, Марина Ланг не виключила, що Москва влітку 2024 може запросити початок перемовин. Існує ймовірність, що за декілька місяців ситуація кардинально зміниться не на користь РФ, тому Кремль сам може піти на поступки Україні.

"І влітку, скажімо так, від липня місяця все почне змінюватися в плані, що дійсно, дивіться, чи можуть вони вийти (із збройного конфлікту – ред.) самі за власною ініціативою. Тут випадає карта Пані, Руки, тобто цим керуватимуть зверху, тобто ухвалить якісь рішення влада Росії, що в якийсь момент їм потрібно шукати компроміс. І, дійсно, з якихось територій вони можуть піти самі", – підсумувалаа тарологиня.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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