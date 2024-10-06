На Сумщині пролунало 108 вибухів: є поранені цивільні

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 5 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено пуск 1 КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійські обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV дронами (14 вибухів), пуск КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Миколаївська громада: були удар баражуючим боєприпасом «Ланцет» (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).

Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи.

Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни завдали ударів КАБами по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли Запоріжжя КАБами.

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