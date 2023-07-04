На Тельців очікують зміни, а Левам варто знайти баланс у житті: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 4 липня 2023 року

Карти Таро підказують важливі події у житті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 липня 2023 року розповідає, що Овни будуть нестримно рухатися вперед, а у Близнят починається гарний період.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Нестримно рухайтеся вперед. У любові дійте активно. На роботі не байдикуйте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте змін. У стосунках вас можуть образити. На роботі шукайте запасний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

Починається гарний період. У коханні виходьте на новий рівень. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вас пропонують. У почуттях визначиться, що ви хочете. На роботі опануйте свої почуття.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс. У стосунках опануйте почуття та розум. На роботі знайдіть гармонію.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Знайдіть кохання. У стосунках надихайтеся почуттями. На роботі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

Потрібно унормувати своє життя. У коханні - все гаразд. На роботі справи налагодяться.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. Стрибайте у пристрасть у стосунках. На роботі очікуйте на покращення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Уважно підписуйте документи. У любові варто вийти на наступний рівень. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Наведіть лад у фінансах. У стосунках пройдіть перевірку на любов до грошей. Заплануйте фінансові здобутки на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Смерть"

Час змін настав. Стосунки можуть або закінчитися, або оновитися. На роботі остерігайтеся викликів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про наслідки своїх вчинків. У коханні може бути боляче. На роботі ретельно перевіряйте документи.

Також читайте Астрологічний прогноз на 4 липня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського