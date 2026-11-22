Знаки зодіаку

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Новий тиждень, за астрологічними прогнозами, може стати доленосним для Дів, Близнюків і Риб.

Цей тиждень символічно пов'язують із бажанням ретельніше планувати майбутнє, переглядати домовленості та зосереджуватися на практичних питаннях. Наступні 7 днів можуть стати вдалим часом для роботи з документами, фінансами, навчанням і незавершеними завданнями. Водночас надмірна увага до дрібниць може призводити до зайвих переживань і схильності критикувати себе та інших. Тому важливо не намагатися контролювати абсолютно все й залишати простір для гнучкості.

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На що звернути увагу трьом знакам зодіаку

Діва (23 серпня-22 вересня)

Для Дів цей період може стати нагодою зосередитися на власних цілях і переглянути плани. В астрологічному трактуванні Меркурій у цьому знаку посилює увагу до деталей, допомагає систематизувати інформацію та знаходити практичні рішення.

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Представникам знака варто приділити увагу роботі, навчанню й особистим проєктам. Водночас не слід вимагати від себе ідеального результату в усьому: надмірна прискіпливість може заважати рухатися вперед.

Близнюки (21 травня-20 червня)

В астрології новий тиждень пов'язують із посиленням уваги до побутових і сімейних питань.

Це може бути слушний час, щоб розібратися з фінансами, домашніми справами або робочими завданнями, які довго відкладалися. Близнюкам також радять обміркувати довгострокові плани й визначити конкретні кроки для їх реалізації.

Риби (19 лютого-20 березня)

Рибам наразі слід акцентувати увагу на стосунках, спілкуванні та домовленостях. Новий тиждень варто використати, щоб відверто обговорити важливі питання з близькими або колегами.

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Астрологи радять не робити поспішних висновків і уважніше ставитися до слів інших людей. Чіткість у спілкуванні допоможе уникнути непорозумінь, а готовність вислухати іншу сторону — знайти компроміс.

Нагадаємо, раніше йшлося про події за китайською астрологією, зокрема, про День позбавлення від Металевого Щура, який символізує звільнення від труднощів і пошук нових можливостей. Водночас енергія місяця Земляної Свині сприятиме емоційній стабільності та відчуттю впевненості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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