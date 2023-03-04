На Україну чекає небезпека в березні: прогноз астрологині

Ольга Медвецька розповіла, що може опинитися під атакою ворога, але й віщує позитивні новини.
Для України березень 2023 року буде небезпечним через дії ворога, однак будуть і гарні новини із фронту.
Такий прогноз зробила відома астрологиня Ольга Медвецька.
За словами астроекспертки, близько 15 березня буде ризик російської масованої атаки на Україну.
"При цьому можливе застосування заборонених видів зброї, зокрема хімічної", – зауважила Медвецька.
"Це може бути і/або з використанням методів нечесної боротьби, посилення брехні у світових ЗМІ або запуск нового фейку, провокації з боку ворога", – додала астрологиня.
Вона попередила про загрозу в період від 15 до 20 березня для всієї енергетичної сфери України. Не виключені загрози і для транспортної системи. Йдеться про транспортні вузли, дороги, вокзали і загалом транспорт, особливо авіаційний.
Водночас Медвецька прогнозує гарні новини з поля бою чи хоча б від партнерів держави.
"Думаю, що це все-таки будуть "вісті з полів", тому що це повинні бути практичні, довгострокові і сплановані дії з позитивним результатом", – припустила астрологиня.
Нагадаємо, астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян спрогнозував, що березень для України буде "гарячим", однак нового наступу з боку Росії не буде.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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