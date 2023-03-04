На Україну чекає небезпека в березні: прогноз астрологині

Ольга Медвецька розповіла, що може опинитися під атакою ворога, але й віщує позитивні новини.

Для України березень 2023 року буде небезпечним через дії ворога, однак будуть і гарні новини із фронту.

Такий прогноз зробила відома астрологиня Ольга Медвецька.

За словами астроекспертки, близько 15 березня буде ризик російської масованої атаки на Україну.

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"При цьому можливе застосування заборонених видів зброї, зокрема хімічної", – зауважила Медвецька.

"Це може бути і/або з використанням методів нечесної боротьби, посилення брехні у світових ЗМІ або запуск нового фейку, провокації з боку ворога", – додала астрологиня.

Вона попередила про загрозу в період від 15 до 20 березня для всієї енергетичної сфери України. Не виключені загрози і для транспортної системи. Йдеться про транспортні вузли, дороги, вокзали і загалом транспорт, особливо авіаційний.

Водночас Медвецька прогнозує гарні новини з поля бою чи хоча б від партнерів держави.

"Думаю, що це все-таки будуть "вісті з полів", тому що це повинні бути практичні, довгострокові і сплановані дії з позитивним результатом", – припустила астрологиня.

Нагадаємо, астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян спрогнозував, що березень для України буде "гарячим", однак нового наступу з боку Росії не буде.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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