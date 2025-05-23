Руни / © ТСН.ua

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Руни — це не просто символи, вирізані на камені. Це образи енергії, закладені в саму структуру Всесвіту. Кожна руна — мов живий ключ до певного стану, перехідного моменту або точки вибору. 23 травня — день, коли важливо не поспішати з рішеннями, а спершу відчути, що саме підказує вам інтуїція. Руни підтримують тих, хто готовий слухати не лише логіку, а й серце.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Турисаз"

Не поспішайте діяти зопалу. Перед вами — ситуація, що потребує аналізу. Можлива провокація або конфлікт, який треба вирішити через усвідомлення, а не силу.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Манназ"

Зверніть увагу на спілкування. Ваше оточення сьогодні — дзеркало вас самих. Якщо хочете змін, почніть із того, як ви взаємодієте з іншими.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Соулу"

Це день ясності та прояву. Ви можете зробити сміливий крок — вас побачать і почують. Головне — залишайтеся щирими, тоді ваше світло буде лікувати, а не обпалювати.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Інгуз"

Народжується щось нове — всередині чи зовні. Це не час завершення, а час початку. Дбайливо ставтеся до ідей та емоцій — вони проростають.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Ейваз"

Вас можуть кидати від крайності до крайності. Проте ця руна говорить про глибину: за поверхневими коливаннями — справжня стабільність. Шукайте опору в собі.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Беркана"

День для турботи й відновлення. Можливо, вам слід сповільнитися, побути вдома чи на природі. Плекайте те, що хочете бачити сильнішим у своєму житті.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Феху"

Фінансові або ресурсні питання вийдуть на перший план. Поставте собі запитання: чим ви справді багаті? І куди спрямовуєте свою енергію?

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Дагаз"

Перехід. Це може бути ментальний "переворот", нове рішення або зміна пріоритетів. Ви входите у нову фазу — не тримайтеся за те, що вже втратило актуальність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Ґебо"

Усе, що ви даєте — повертається. День партнерства, взаємодії, рівноцінного обміну. Якщо хтось забирає більше, ніж дає — саме час перерозподілити баланс.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Наутиз"

Тиск або затримка можуть здаватися викликом. Але ця руна просить не ламати, а розуміти. Що саме вас стримує? І чи не захищає вас це обмеження?

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Ансуз"

День відкриття через слово. Можлива важлива розмова, несподівана новина чи навіть внутрішній діалог, який усе прояснить. Не бійтеся висловлюватися чесно.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Пертро"

Невідоме сьогодні сильніше за відоме. Інтуїція веде вас правильним шляхом, навіть якщо розум не розуміє чому. Довіряйте внутрішньому шепоту — він не обманює.

23 травня — день, коли руни не наказують, а натякають. Вони не кричать, а нашіптують ті рішення, які зріють у вас уже давно. Якщо ви сповільнитеся і прислухаєтесь — зможете почути власну істину. Усе, що треба, вже є у вас.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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