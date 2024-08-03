Наближення "судного дня": чого очікувати від "трьох вісімок" і як підготуватися (відео)

8 серпня відкривається коридор Великого суду, кармічного чищення або відновлення кармічного балансу, балансу рівноваги та справедливості, причому кармічна справедливість – це не завжди те саме, що справедливість з людської точки зору.

Наближається кармічний день "трьох вісімок" – 8 серпня 2024 року – це дуже важливий день, своєрідний момент істини. У 2024 році він збігається з "вратами Лева" і відкриває кармічний коридор, що підсилює його важливість.

Про унікальний день розповіла астрологиня Марія Кузьменко на своєму YouTube-каналі.

Врата Лева – це момент, коли Сонце щодо Землі вишиковується в одну лінію із зіркою Сіріус, а Сіріус – це жіноча іпостась Сонця. Тому цей день ще називається днем двох Сонць, і в 2024 році цей день ще й є днем "трьох вісімок" або днем Великого кармічного уроку.

"Це період потрійного дозування карми, це немов момент істини, момент Великого суду і відкриття коридору Великого кармічного очищення або відплати. Напевно, багато хто чув, що 2024 рік – це рік карми, оскільки це рік вісімки, рік Сатурна, а з нумерологічної точки зору – це рік справедливості. І якщо ми з вами збудуємо матрицю цього дня – 8 серпня 2024 року, то ми побачимо наступну картину – три основні енергії будуть впливати на наш світ протягом цього дня”, – пояснила астрологиня.

За її словами, саме цього дня 8 серпня відкривається коридор Великого суду, кармічного чищення або відновлення кармічного балансу, балансу рівноваги та справедливості, причому кармічна справедливість – це не завжди те саме, що справедливість з людської точки зору.

"Це час коригування планів – особистих планів, бажань та ініціатив з планами Всесвіту щодо нас. І оскільки на цей день у нумерологічних розрахунках, а вісімка – це символ справедливості, енергія Сатурна – виходять одразу три вісімки, то це день потрійного дозування карми.

Для когось це буде час винагороди, а для когось – час воздаяння. Цього дня, як ми бачимо за матрицею, фігурують три основні енергії – справедливіть, символ неупередженого правосуддя. Її символізує в Таро старший Аркан Справедливість – на карті ми побачимо дві колони, одна з яких Милосердя, а інша – Відплата, причому очі Феміди на цій карті відкриті на відміну від земної Феміди, яка зазвичай зображується із зав'язаними очима. Це означає, що від цієї Феміди з відкритими очима нічого не приховати. До того ж у руках Феміди знаходиться меч – карта каже, що суд – це не лише слово, а й діло.

Друга енергія – це енергія під номером 16, енергія Вежі. Вежа втілює наслідки і означає крах планів. Якщо ми замахнулися на те, на що ми не здатні, на щось не заради еволюції та розвитку, а якщо нас до цього підштовхнула наша гординя та думка про те, що ми все можемо і навіть змінювати божественні плани, то ця енергія також уособлює покарання за гріхопадіння та гординю. Енергія Вежі, м'яко кажучи, "вправляє мізки", і ставить на місце.

Третя енергія – Колесо Сансари, Фортуна. Ця енергія говорить про різкі повороти долі і це показує, що сама доля, фатум у цей період втручаються в наше життя і в долю кожного з нас та нашого світу загалом”, – докладно розповіла астрологиня.

З погляду нумерології у цьому місяці є ще один день трьох вісімок – 30 серпня.

"Якщо ж ми зробимо нумерологічний розрахунок за системою Таро та нумерології, то ми отримаємо таку саму картину – три вісімки, дві енергії під номером 16 і одна енергія під номером 10. Тому в цьому випадку ми бачимо не тільки один день кармічної відплати, але цілий коридор, тобто період з 8 по 30 серпня – це час такої кармічної доленосної вирви, яка багато чого розставить на свої місця", – вважає Кузьменко.

Як проявляється кармічний коридор

У житті кожного з нас у секторі роботи тут можуть бути несподівані перевірки з боку органів контролю, можуть виникати помилки та недоліки, допущені в минулому. Причому ці помилки і недоробки можуть давати себе знати в найнезручніший момент.

"Тому в роботі і в справах потрібно поводитися сумлінно і відповідально, будь-які спроби схитрувати тут неодмінно вилізуть боком. У цей період можуть по-новому розподілятися справи та обов'язки. Це може стосуватися як робочих справ, так і домашніх.

Також це стосуватиметься фінансових питань – це буде період врівноваження балансу між доходами та витратами. У цей час ви можете отримати виплату боргу, отримання якоїсь компенсації, це період отримання справедливої винагороди, час, коли варто навести лад у своїх рахунках та банківських картках.

У особових справах цей період часто приносить необхідність розв'язувати питання, пов'язані з документами, звітністю, рахунками, переоформленням чогось. Це період, коли ми заповнюємо якісь форми, бланки, необхідні або для подання звітності або для отримання будь-яких документів. У цей час ми інтуїтивно намагаємося упорядкувати свої справи з погляду юридичної та бюрократичної.

Якщо людина дуже довго жила, скажімо так, чужим життям, то період цього коридору може принести крах і неминуче розуміння того, що ми прийшли в цей світ не для того, щоб комусь наслідувати і не для того, щоб жити чужою волею та чужими інтересами, а власної еволюції. І якщо щось у цей період відбувається раптово, як грім серед ясного неба, це лише означає, що цей процес почався вже давно, просто ми не хотіли звертати увагу на перші дзвіночки.

Два ключових слова цього періоду – милосердя та відплата. Цей час ніби нагадує нам, що одного разу кожен із нас опиниться на неупередженому суді в залі Осіріса, на церемонії, яка називається зважуванням душі", – розповіла астрологиня.

Протягом цього кармічного коридору вона радить усім уникати крайності та суєти, але й бути готовими до різких змін у житті.

"Однак це той самий час, коли можна зважитися на якийсь важливий крок, про що ви думаєте давно, який ви в глибині душі відчуваєте як єдине справедливе рішення. Цей час стане своєрідним переломним періодом, проте оскільки йдеться про карму і про вищий суд, то сподіватимемося, що цього разу наше бачення справедливості та бачення справедливості Фемідою зійдуться і наш світ таки прийде до стану рівноваги”, – каже астрологиня.

Ще один важливий момент з астрологиняічного погляду відбудеться в день "трьох вісімок" – планета Плутон, цей Великий Чистильник Сонячної системи перебуватиме на кордоні між Козерогом та Водолієм у сакральній точці початок відліку нового часу.

"Це повернення Плутона в обитель влади у знак Козерога буде останнім і триватиме воно до 20 листопада 2024 року і буде таким останнім поверненням. Тому весь цей період – серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року ще принесуть дуже важливі зрушення у політичному устрої світу.

Забігаючи наперед скажу, що дуже скоро планета Марс увійде в градус початку своєї ретроградної петлі, це зачіпатиме знак Лева. А це завжди говорить нам про яскраву особистість, яка має відношення до політики та влади. Розворот Марса в ретроградний рух показує нам неначе друге пришестя якоїсь яскравої політичної фігури", – пояснила Марія Кузьменко.

На кого найсильніше вплине коридор "трьох вісімок"

Час кармічного чищення, тобто період з 8 серпня по 30 серпня, сприятливо позначиться на долі тих, хто народжений у період з 26 липня по 12 серпня будь-якого року, а також на долі тих, хто народжений у період з 24 березня по 10 квітня будь-якого року. і на долі тих, хто народжений у період з 25 листопада до 11 грудня будь-якого року.

Уважними треба бути тим, хто народжений у період з 23 квітня до 10 травня будь-кого, тим хто народжений з 26 жовтня по 12 листопада і тим, хто народжений у період з 24 січня по 9 лютого.

Якщо у вашому житті в цей момент виникатимуть якісь труднощі та завдання, то не варто на це заплющувати очі, інакше згодом вони можуть перетворитися на таку складну проблему, що важко розв'язати. Але якщо взятися за їхнє рішення одразу ж, то ви неодмінно вийдете переможцем цієї гри.

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