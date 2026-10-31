Нарешті все стане на свої місця: 4 знаки китайського зодіаку відчують довгоочікуване полегшення

Китайський гороскоп / © AP

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Для чотирьох знаків китайського зодіаку 31 жовтня стане днем позитивних змін. Астрологи прогнозують, що енергія Земляного Тигра допоможе їм розв’язати давні проблеми, налагодити стосунки та позбутися зайвих турбот.

Про це повідомило видання Yourtango.

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За астрологічним прогнозом, субота, 31 жовтня, мине під впливом стабільної енергії Земляного Тигра. Цей період сприятиме рішучим, але добре обдуманим діям. Найбільше позитивних змін очікують на Півня, Тигра, Козу та Щура.

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Півень

Представники цього знака нарешті зможуть позбутися проблеми, яка тривалий час псувала їм настрій. Раніше вони сподівалися, що ситуацію владнає хтось інший, однак тепер вирішать узяти все у свої руки.

Завдяки власній ініціативі Півні не лише усунуть джерело роздратування, а й допоможуть іншій людині. Наприкінці дня вони відчують полегшення та задоволення від зробленого.

Тигр

Для Тигрів 31 жовтня може стати початком примирення з людиною, від якої вони свідомо дистанціювалися. Певний час спілкування було складним, тому емоційна відстань допомогла відновити внутрішню рівновагу.

Тепер представники знака будуть готові поступово відновлювати зв’язок. Важливу роль відіграє зміна поведінки іншої людини, яка почне виявляти більше поваги. Це створить сприятливі умови для покращення стосунків.

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Коза

Кози можуть усвідомити, що більше не здатні самостійно впоратися з усіма обов’язками. Постійне навантаження та нескінченні справи змусять їх замислитися над тим, як полегшити повсякденне життя.

Хоча представникам цього знака непросто просити про підтримку, цього разу вони наважаться звернутися по допомогу. Їхня наполегливість принесе результат: знайдеться людина, готова взяти на себе частину справ.

Щур

Для Щурів головною зміною стане перегляд власних звичок. Вони помітять, що деякі повсякденні заняття забирають надто багато часу, хоча давно не приносять користі чи задоволення.

31 жовтня представники знака зможуть відмовитися від одного з таких занять. Це звільнить час для нових можливостей і допоможе покращити настрій. Водночас зміни виявляться значно простішими, ніж вони очікували.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 31 жовтня 2026 року — день, коли наші творчі здібності зростають у кілька разів, що особливо важливо для представників творчих професій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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