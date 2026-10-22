Нарешті зможуть видихнути: на три знаки зодіаку чекає переламний день 23 жовтня

Гороскоп на 23 жовтня / © Credits

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Астрологи прогнозують, що 23 жовтня 2026 року для трьох знаків зодіаку може завершитися непростий період. З’єднання Місяця з Нептуном у п’ятницю пов’язують з відновленням надії, емоційним полегшенням і можливістю інакше поглянути на труднощі.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Рак

Раки останнім часом могли сумніватися, що складний етап загалом колись залишиться позаду. Однак 23 жовтня ситуація, за прогнозом, почне змінюватися.

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З’єднання Місяця з Нептуном може допомогти представникам знака знову побачити перспективу там, де раніше переважали песимізм і розчарування. Саме внутрішня налаштованість на краще стане важливою для виходу з непростого періоду.

Ракам радять не дозволяти негативним думкам визначати їхній настрій. У п’ятницю вони можуть відчути, що готові залишити пережиті труднощі позаду та рухатися далі.

Скорпіон

Для Скорпіонів джерелом напруження останніми днями міг стати безперервний потік негативної інформації. Новини та соціальні мережі здатні лише посилювати відчуття, що навколо відбувається надто багато поганого.

У п’ятницю представникам знака варто свідомо обмежити вплив такого контенту та повернути увагу до власного життя. Замість постійного перегляду стрічок і новин їм радять зосередитися на тому, що вони справді можуть контролювати.

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З’єднання Місяця з Нептуном, за прогнозом, допоможе Скорпіонам відчути більше внутрішньої свободи та нагадати собі, що вони здатні самі вирішувати, скільки місця віддавати негативу у своїх думках.

Риби

Останні кілька тижнів Риби могли почуватися так, наче опинилися втягнутими у проблеми, яких зовсім не прагнули. Проте цей досвід може стати для них поштовхом до внутрішніх змін.

23 жовтня представники знака зможуть по-іншому поглянути на обставини та зрозуміти, що не зобов’язані миритися з відчуттям безсилля.

Астрологи радять Рибам звернути увагу на прості речі, які приносять позитивні емоції: спілкування з близькими, тваринами, мистецтво чи природу. З’єднання Місяця з Нептуном сприятиме тому, щоб переключити увагу з проблем на хороше, що залишається в їхньому житті.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 23 жовтня 2026 року — один із найвдаліших днів місячного календаря, коли будь-які — навіть найсміливіші — плани можуть втілитися в життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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