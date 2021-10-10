Народні прикмети, обряди і звичаї 10 жовтня

В деяких місцевостях будь-яка робота цього дня вважається гріхом.

10 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять мученика Калiстрата і воїнів його – Гімнасiя та iнших, апостолів вiд 70-ти: Марка, Аристарха i Зіни, мучениці Єпихарiї, преподобного Ігнатiя, Браїловської ікони Божої Матері.

10 жовтня: церковне свято

Святий Калістрат був родом з Карфагену. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тиверії в Палестині, під керівництвом прокуратора Юдеї Понтія Пілата, і був свідком хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його мученицької смерті і преславного Воскресіння. Батько святого був християнином, він виховав сина у вірі та благочесті. Вночі, коли зазвичай всі спали, Калістрат молився. Одного разу воїн, який спав біля нього, почувши, що святий закликає ім’я Господа Ісуса, доніс про це воєначальнику. Воєначальник закликав до себе Калістрата, допитав його і хотів змусити принести жертву ідолам, та святий відповів твердою і рішучою відмовою.

Також читайте Дзеркальна дата 10.10: що принесе і як не втратити шанс загадати бажання

Побої і страждання не зламали мужності мученика. Мучитель звелів зашити його в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок Промислом Божим наштовхнувся на камінь і прорвався, а святий Калістрат, підтримуваний дельфінами, вийшов на берег неушкодженим. Побачивши це чудо, 49 воїнів увірували в Христа. Тоді воєначальник кинув мученика разом з тими, хто увірував до темниці. Перед цим всіх їх було нещадно побито. Прикликані знову воїни безстрашно сповідали свою віру. Їм було зв'язано руки і кинуто у водоймище, але пута розпалися. Зі світлими лицями святі стояли у воді і раділи своєму Хрещенню. Над їхніми головами було видно прекрасний вінець, і всі почули голос: "Калістрате, зі стадом твоїм і йди упокоїтись у вічних оселях". Одночасно з цим знаменням затремтіла земля, ідол, що стояв неподалік, розбився. Бачачи все те, що відбувалось, 135 інших воїнів також увірували в Господа Ісуса Христа. Всі вони були кинуті у темницю, де вночі були порубані мечами. Пізніше на місці страждань мученика Калістрата і воїнів його, був побудований храм.

10 жовтня: народні традиції

Бджолярі намагаються закінчити приготування до зими. Прибирають у бджоляник останні вулики. Господині цього дня раніше пекли спеціальне печиво з медом, яке з’їдали всією сім’єю на сніданок.

10 жовтня: що варто робити

Говорили, що 10 жовтня небесний покровитель бджіл, Саватій Пчільники, закриває всі вулики на зиму, а тому, потрібно завершити всі роботи, пов’язані з бджільництвом. Дітям веліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалося справою, яка вимагає абсолютної моральної чистоти.

10 жовтня: що категорично заборонено робити

В деяких місцевостях будь-яка робота цього дня вважається гріхом.

10 жовтня: українські народні прикмети

Сова кричить - до холоду.

Грак відлетів — чекай снігу.

Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.

Рано линяють голуби — на ранні приморозки й холодну зиму.

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання