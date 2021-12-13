Народні прикмети, обряди і звичаї 13 грудня

В цей день жінки намагалися не пекти хліба, не шити і не прясти.

13 грудня церква та віряни вшановують пам'ять апостола Андрiя Першозваного, святителя Фрументiя, архієпископа Індiйського.

13 грудня: церковне свято

Апостол Андрій, святий Андрій — у християнстві один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, що згадується у Новому Заповіті. Народився у Віфсаїді, Сирія, Римська імперія. Первісне єврейське ім'я невідоме. Син єврейського рибалки Йони. До зустрічі з Ісусом займався рибальством разом із братом Петром. Супроводжував Господа на проповідях як один із найближчих учнів. Разом з іншими учнями прийняв Святого Духа під час П'ятдесятниці.

Проповідував християнство на сході Римської імперії (в Каппадокії, Галатії, Бітинії, Фракії, Македонії, Тессалоніках, Ахаї тощо). Ймовірно, був місіонером у скіфських землях. Страчений в Патрах за правління імператора Нерона. Згідно з середньовічним переказом XIV століття, помер, прив'язаний до Х-подібного хреста, із яким зображується в іконографії.

У православній традиції наступники Андрія вважаються Константинопольськими патріархами. За середньовічною давньоукраїнською легендою він проповідував на українських теренах, передбачивши появу Києва. Вшановується у всіх християнських церквах як святий і мученик. Патрон України та Шотландії. Прізвисько у східній традиції — Первозваний - через те, що Ісус першим покликав його до себе в учні.

13 грудня: народні традиції

В цей день жінки намагалися не пекти хліба, не шити і не прясти. На Андрія дівчата багато ворожили, завбачуючи свою долю. Дійства, пов'язані з ворожіннями, такі ж, як і напередодні Нового року.

13 грудня: українські народні прикмети

На Андрія треба кожуха-добродія.

На Андрія робиться дівицям надія.

Я, святий Андрію, конопельки сію, дай же. Боже, знати, з ким весілля грати.

Андрію, Андрію, я тобі коноплі сію, пеленою волочу, бо я заміж хочу,

13 грудня: що варто робити

У народній традиції звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, заклинання. Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя.

13 грудня: що категорично заборонено робити

Шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Влаштовувати гучні гулянки з алкоголем.

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