Народні прикмети, обряди і звичаї 16 лютого 2022 року

Рано-вранці побачиш самотнього крука високо в небі — чекай лютого морозу.

16 лютого церква та віряни вшановують пам'ять праведних Симеона Богоприємця й Анни, пророчиці. Пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана і Єввула, мученика Власія Кесарійського, святителя Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.

16 лютого: українські народні прикмети

Якщо вербові двері туго відчиняються — чекай відлиги.

Пугач кричить — на відлигу.

Перед хуртовиною свиня лягає писком до вітру, а корова, напившись води, здригається.

Рано-вранці побачиш самотнього крука високо в небі — чекай лютого морозу.

Вранці сорока стрибає з гілки на гілку — на відлигу.

Якщо зайці чутливо сплять і з далеку чують мисливців — стоятиме суха морозяна погода, а коли вибігають з-під ніг — відлига втримається.

16 лютого: церковне свято

Симеон Богоприємець — християнський святий, єврейський праведник, про якого згадується в Новому Заповіті.

Євангеліє від Луки описує історію зустрічі (Стрітення) Симеона і Святого Сімейства. Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років.

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Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником і Дух Святий повідомив йому, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Те й здійснилося — Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння порятунку людей.

Другою особою, що зустріла Ісуса в храмі була пророчиця Анна, про що також свідчить Євангеліє від Луки.

16 лютого: що варто зробити

Молитися до Симеона і Ганни, щоб вони подарували здоров’я новонародженій дитині.

16 лютого: що категорично заборонено робити

брати у борг гроші;

носити чорні речі.

16 лютого: народні традиції

Ввважали, що саме цього дня у стайню приходить домовик. Щоб він не турбував тварин, 16 лютого господар прив’язував до гриви кожного коня по батога і парі онуч, залишаючи їх на всю ніч. Вірили, що після цього домовик коней не зачепить.

Також намагалися задобрити домовика, залишаючи для нього горщик каші в кутку.

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