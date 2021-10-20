Народні прикмети, обряди і звичаї 20 жовтня

Вовча ягода перед дощем особливо пахне.

20 жовтня церква та віряни вшановують мучеників Сергій і Вакха, преподобного Сергiя Послушного, Печерського, в Ближнiх печерах, преподобного Сергiя Муромського, знайдення мощей преподобного Мартинiана Бiлоєзерського, мучеників Юлiана, пресвiтера, i Кесарiя, диякона, мучениці Пелагеї Тарсiйської, мученика Полiхронiя, пресвiтера, Псково-печерськоїiкони Божої Матерi, званої "Розчулення".

20 жовтня: церковне свято

Сергій та Вакх жили в третьому столітті і були вільними римськими громадянами та вояками-офіцерами. Але приховували від оточення, що були християнами. Їх побожність зросла настільки, що під час супроводу римського посадовця в язичницький храм, відмовились від жертвоприношення богу Юпітеру навіть в присутності імператора-язичника Галерія. Той наказав ганьбити вояків-християн, їх закували в кайдани, одягли у жіночій одяг і водили вулицями міста для остраху інших.

В'язнів доправили в Месопотамію до римського намісника Антіоха, що був їх приятелем, з наказом умовити повернутися до язичництва або стратити. Але вояки були непохитні. Вакха забили до смерті. Вночі Сергій мав видіння, коли з'явився Вакх і наказав братові за вірою бути мужнім і готовим витримати тортури та смерть, як і Вакх. Адже християнам обіцяли, що саме вони (а не язичники ) увійдуть в царство небесне, де будуть разом з іншими вірними. Сергій дійсно пройшов через тортури і був страчений в місті Ресафа, Сирія. Катування та відсіч голови Сергія нібито супроводжувались дивами, що типово для агіографічної літератури.

20 жовтня: народні звичаї

З цього дня вже чекали зими. Якщо земля вкриється сніжком, то через місяць буде справжня зима. Згідно з традицією, з самого ранку годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини – від коня і корови до кота і собаки – не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

20 жовтня: що варто робити

Побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім’ї – тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму. Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір’ями, такий головний убір здатний позбавити від головного болю, а також притягував достаток до хати.

20 жовтня: що категорично заборонено робити

Сьогодні не варто брати гроші в борг.

У цей день господині за повір’ями не повинні працювати з тістом – вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

20 жовтня: українські народні прикмети

Вовча ягода перед дощем особливо пахне.

Чорна бузина і калина достигли не по порі чекай холодної і лютої зими.

Спориш довго не змінює восени свого кольору на щедрий врожай зернових наступного року.

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

Читайте також:

Погода в Україні: вже сьогодні значно потеплішає

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання