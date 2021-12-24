Народні прикмети, обряди і звичаї 24 грудня

6 січня лежить сніг, а на деревах іній, значить буде мокрим літо і вродять зернові / pixabay.com

Коли ліс узимку почорнів, слід чекати відлиги чи бурі.

24 грудня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Даниїла Стовпника, преподобного Никона Сухого, Печерського, в Ближнiх печерах, мученика Миракса, мучеників Акепсiя й Аїфала, преподобного Луки Стовпника, преподобного Кукші Одеського.

24 грудня: українські народні прикмети

Коли ліс узимку почорнів, слід чекати відлиги чи бурі.

Дим без вітру стелиться по землі — випаде сніг або потепліє.

Віконниці або журавель взимку скриплять — буде відлига.

Починають «плакати» вікна — знизиться тиск і потепліє.

24 грудня: церковне свято

Даниїл Стовпник — християнський святий, аскет, стовпник, шанується у лику преподобних.

Преподобний Даниїл Стовпник народився у селі Вифара (за іншими джерелами Марафа, Мифара чи Вітара), поблизу міста Самосати в Месопотамії. Батьки його Ілля та Марфа були християнами. Довго не могли мати дітей і в молитвах дали обітницю, якщо народиться дитина, присвятити її Господу. Молитва була почута, і Марфа народила сина, який до 5 років ріс без імені. Батьки хлопчика хотіли, щоб народжений з благовоління Божого також від Бога отримав би і ім'я.

Одного разу, вони привели сина в монастир, що знаходився поблизу і звернулися до ігумена. Ігумен звелів подати одну з Богослужбових книг і, навмання розгорнувши її, знайшов у ній слова пророка Даниїла. Так юнак отримав ім’я. Батьки просили, щоб хлопчик залишився в монастирі, але ігумен не прийняв його, бо той був ще дуже малий.

У віці 12 років, нікому не кажучи, хлопчик сам пішов з дому до монастиря.

Батьки зраділи, коли дізналися, де знаходиться син, і прийшли до монастиря. У недільний день ігумен здійснив постриг хлопця та заборонив батькам часто відвідувати сина. Братія обителі дивувалася подвигам ченця.

Одного разу ігумен у справах відправився в Антіохію, взявши з собою і Даниїла. По дорозі вони проходили повз місце, де на високому стовпі трудився преподобний Симеон Стовпник. Даниїло, побачивши стовпника, який в молитві відбував свій подвиг, попри всі позбавлення та негоду, запалав бажанням орудувати таким же чином. Симеон Стовпник передрік юному ченцеві, що і він понесе такий самий подвиг. Преподобний Даниїл продовжив подвижницьке життя в затворі.

Коли в видінні йому було вказано місце нового подвигу, то з благословення святого Симеона, Даниїл віддалився в околиці Константинополя, під Фракію, оселившись на місці занедбаного язичницького капища, разом з двома учнями, вони побудували стовп, на якому преподобний Даниїл провів 33 роки, де йому довелося зазнати багато бісівських спокус.

Життєпис повідомляє, що Даниїл був відзначений від Бога даром чудотворення і зцілення. Місце його відлюдництва стало притягувати паломників і стражденних, які зверталися до нього за допомогою. Ближче до кінця свого життя Данило був висвячений на пресвітера (хіротонію здійснив Константинопольський патріарх, а сам Даниїл навіть не зійшов зі стовпа). У IX столітті Іосиф Піснеписець і Феодор Студит написали на день святого Даниїла Стовпника деякі піснеспіви, які нині виконуються Церквою.

Досягнувши в своїх великих подвигах глибокої старості, преподобний Даниїл, заповідавши учням своїм смирення, слухняність, піст, убогість і якнайбільше любов і помер смертю праведника, провівши на стовпі 33 роки.

24 грудня: що варто робити

Цього дня раніше спостерігали за погодою.

24 грудня: що не варто робити

Сваритися та лаятися.

24 грудня: народні традиції

У цей період господині починали готуватися до Різдва.

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