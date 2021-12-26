Народні прикмети, обряди і звичаї 26 грудня

Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою.

26 грудня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Євстратiя, Авксентiя, Євгенiя, Мардарiя та Ореста, мучениці Лукiї, преподобного Аркадiя Новоторзького, преподобного Мардарiя, затворника печерського, в Дальнiх печерах, преподобного Арсенiя, святителя Досифея, митрополита Молдавського.

26 грудня: церковний календар

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за віру в часи правління імператора Діоклетіана.

В Севастії розпочалися жорстокі гоніння на християн. Одним з перших схопили пресвітера Аравійської церкви Авксентія і, з іншими, кинули в темницю. Схоплені християни твердо відстоювали свою віру і були непохитними перед спокусами, які пропонували правителі.

Благородний воєначальник Євстратій таємно був християнином. Бачачи непохитність християн він вирішив відкрито сповідуватись, за що був підданий катуванням: його били, надівали залізні чоботи, палили вогнем. Після цих жорстоких мук його спалили, а мученику Авксентію відрубали голову.

Побачивши їхню мученицьку смерть, святий Мардарій, котрий був з простого народу, також сповідав свою віру і був підвішений вниз головою. Мученику Євгенію жорстоко вирвали язик, відрубали руки і ноги, в кінці катувань відсікли голову мечем. Молодий воїн святий Орест сповідав себе християнином і за це мужньо представ перед судом. Він був засуджений до спалення на розпеченому залізному ложі, куди зійшов укріплюваний молитвою святого Євстратія.

26 грудня: українські народні прикмети

Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою.

Снігур під вікном сповіщає про себе — на відлигу.

Горобці ховаються у затишок — під дах чи залазять у купи хмизу на мороз і заметіль.

Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу — на відлигу.

26 грудня: народні традиції

Раніше вечір 26 грудня називали "щедрим", оскільки прислуга в поміщицькому маєтку висловлювала своїм панам добрі побажання та отримувала натомість частування і подарунки.

26 грудня: що варто зробити

Стелю намащували медом та кидали зерно. Якщо воно прилипало, то це була доброю прикметою багатого врожаю.

26 грудня: що не варто робити

Сваритися і лаятися.

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