"Народу не сподобається": астрологиня розповіла, чи закінчиться війна в Україні восени

Проте у вересні Україна та Росія ймовірно можуть повернутись до мирних переговорів.

Про це сказала відома астрологиня Анна Карпєєва під час інтерв'ю YouTube-каналу TOP.

Капєєва зазначила, що поки зірки не віщують про втішні новини. Війна в Україні триватиме. Проте у вересні Україна та Росія можуть повернутись до мирних переговорів.

"Ці переговори будуть дуже складними. Народу не сподобається те, що пропонуватимуть та які рішення будуть", - каже астрологиня.

Анна Карпєєва зазначила, що у час ретроградного Меркурія саме час повертатись до невирішених питань.

Нагадаємо, екстрасенс попередив про серйозну загрозу загострення ситуації на фронті найближчими днями.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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