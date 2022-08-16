"Народу не сподобається": астрологиня розповіла, чи закінчиться війна в Україні восени

Восени в Україні триватимуть інтенсивні бойові дії.
Проте у вересні Україна та Росія ймовірно можуть повернутись до мирних переговорів.
Про це сказала відома астрологиня Анна Карпєєва під час інтерв'ю YouTube-каналу TOP.
Капєєва зазначила, що поки зірки не віщують про втішні новини. Війна в Україні триватиме. Проте у вересні Україна та Росія можуть повернутись до мирних переговорів.
"Ці переговори будуть дуже складними. Народу не сподобається те, що пропонуватимуть та які рішення будуть", - каже астрологиня.
Анна Карпєєва зазначила, що у час ретроградного Меркурія саме час повертатись до невирішених питань.
Нагадаємо, екстрасенс попередив про серйозну загрозу загострення ситуації на фронті найближчими днями.
Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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