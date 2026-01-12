- Дата публікації
-
"Нас чекають гарні новини": екстрасенска зробила передбачання про війну в Україні
Тарологиня передбачила успішні удари України по Росії.
Переможниця «Битви екстрасенсів» передбачила удари України по Росії.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова передбачила новий наступ Сил оборони. Вона переконана, що він буде успішний.
«Це буде з це буде однозначно. Це буде зроблено тонко, філігранно і, я б навіть сказала, інтелігентно», — сказала тарологиня.
Яна Пасинкова також коротко передбачила удари по Росії»: «Нас тут чекають дуже гарні новини».
Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.