"Нас чекають гарні новини": екстрасенска зробила передбачання про війну в Україні

Переможниця «Битви екстрасенсів» передбачила удари України по Росії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила новий наступ Сил оборони. Вона переконана, що він буде успішний.

«Це буде з це буде однозначно. Це буде зроблено тонко, філігранно і, я б навіть сказала, інтелігентно», — сказала тарологиня.

Яна Пасинкова також коротко передбачила удари по Росії»: «Нас тут чекають дуже гарні новини».

Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.