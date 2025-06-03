Наступ росіян на Суми і Харків: відомий астролог здивував передбаченням

Війна в Україні

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Відомий астролог Влад Росс здивував передбаченням про наступ РФ на Суми і Харків. Він зазначив, що плани окупантів не будуть реалізовані.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua

Астролог вважає, що росіяни не зможуть захопити ні Суми, ні Харків.

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«Все йде до кінця, ініціатива перехвачена. 25.05.25 Сатурн увійшов до знаку Овна. Сатурн — це заморозка конфлікту. Окупанти кажуть, що підуть на Суми, підуть на Харків, але ці плани не здійсняться», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.