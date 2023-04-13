Наступ ворога на Сході: екстрасенс назвав дві найбільші загрози для ЗСУ

Наразі виділяють чотири важких напрямки наступу, ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Коли захлинеться наступ ворога на Сході і що може допомогти ЗСУ, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua екстрасенс Роман Завидовський.

"Там все буде не настільки погано, буде військова допомога нашим Збройним силам. Однак не уникнути колаборантів та сепаратистів, тобто саме з цим будуть пов’язані основні труднощі, які можуть виникати у ЗСУ. Мають бути якісь нові відкриття і можливості. Також очікуються підвищені вогневі загрози", — розповів екстрасенс Роман Завидовський.

Екстрасенс назвав ситуацію на даних напрямках "в основному позитивною".

"Перемога все одно буде за нами на цих напрямках. Вони можуть вистояти. Поки що єдина проблема — можливі повітряні і вогневі атаки, а також можуть активізуватися зрадники. На це треба звертати найбільшу увагу”, — додав екстрасенс.

Напередодні інший український екстрасенс Макс Гордєєв передбачив, що під час весняного контрнаступу українській армії вдасться звільнити більшість територій, які були окуповані РФ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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