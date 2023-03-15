НАТО та Росія на піку конфлікту: астролог Влад Росс назвав дати, коли може статися найстрашніше

Період між двома затемненнями — від 20 квітня, на день народження Гітлера, до 5 травня, на день народження Карла Маркса, стане найбільш напруженим у воєнному протистоянні.

Відомий астролог Влад Росс вважає, що в найближчі два-три місяці відбудуться кульмінаційні події у війні, яку розв’язав Кремль в Україні.

Про це він говорив у коментарі ТСН.ua.

За його словами, нещодавній інцидент зі збитим російськими винищувачами американським безпілотником над Чорним морем демонструє, що Путін нагнітає ситуацію, а вступ у війну Євросоюзу та США уже проглядається.

“Нас чекає дуже активна фаза, кульмінація цього протистояння — з одного боку Україна, ЄС і США, а з іншого боку — Китай, РФ та Іран, "вісь зла" викристалізувалася до такої міри, що тепер все ясно... У найближчі два-три місяці відбудеться кульмінація протистояння, в яке можуть вв’язатися війська та сили НАТО”, - прогнозує астролог.

На думку Влада Росса, кремлівського диктатора Володимир Путіна не стримуватиме загроза глобального конфлікту та ядерної війни, оскільки він як людина, що помирає, хоче знищити і себе, і весь світ.

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“Нас чекають два затемнення — 20 квітня, на день народження Гітлера, і 5 травня, на день народження Карла Маркса. В період затемнень стається найстрашніше. Місяць травень може стати точкою неповернення. Якщо щось відбудеться в цей час — світу буде непереливки”, - попередив астролог.

Водночас Влад Росс заспокоїв, що все повинно минутися без жахливих наслідків, оскільки попереду “прекрасний аспект між Юпітером і Сатурном 19 червня”, який, за його твердженням, вказує на ймовірну крапку у воєнному протистоянні влітку цього року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус прогнозує, що контрнаступ України почнеться від кінця весни і є шанси на військовий розгром Росії.

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