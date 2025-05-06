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- Астрологія
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Навіщо росіянам перемир'я: екстрасенска зробила несподіване передбачення про війну в Україні
Екстрасенска Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні. Вона розповіла, навіщо Кремлю потрібен тимчасовий мир.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні. Вона розкрила плани Кремля щодо перемир’я у травні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Тарологиня зазначила, що росіянам потрібен час для відпочинку. Також Кремль має підлий план, щоб скористатись припиненням вогню.
«Припинення вогню росіянам потрібно для відпочинку, щоб нас осліпити. Я не розумію, я це перекласти на мову війни. Але вони хочуть використати перемир’я, щоб нас осліпити. Чи вдасться їм це це зробити? Так. Але вже пізно. Нас осліпило, але їм це не допомогло», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.