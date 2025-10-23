Найнебезпечніші дні: переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про загрози в листопаді

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова попередила про небезпечні дні в листопаді.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова заявила, що в листопаді для українців є кілька небезпечних днів, зокрема 7–8, 16–19, 25–28 листопада та останній день місяця.

Реклама

«Не треба бути поруч з великими сховищами, резервуарами, тобто заправками, нафтобазами. Також усе, що пов’язано з великими екранами — ТРЦ, центр міста», — сказала тарологиня.

Вона наголосила, що в листопаді на Україну чекає новий «вид ізоляції», як це було під час пандемії коронавірусу, та евакуація з деяких територій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.