Найнебезпечніші дні та місця у грудні: переможниця "Битви екстрасенсів" попередила українців

Яна Пасинкова назвала небезпечні дні та місця у грудні.

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова попередила українців про небезпечні дні у грудні 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що в ці дні треба бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

«Найнебезпечніші дати у грудні — 4, 6, 8, 9, 17, 19 і кінець місяць. Найнебезпечніші місця для українців — підвальні приміщення. Як таке може бути? Небезпека буде на нижніх поверхах і в підземних приміщеннях, великих складах, інфраструктура, пов’язана з грошима — міністерства, банки. Також небезпечно буде в лікарнях, санаторіях», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

