Астрологія
40
2 хв

Найпотужніший день року — "Ворота Лева" 8 серпня 2025: як загадати бажання, щоб воно здійснилося

8 серпня 2025 року настане найпотужніший день року — “Ворота Лева”. Цей астрологічний портал відкриває можливості для здійснення мрій, притягнення кохання та фінансового зростання.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ворота Лева

Ворота Лева / © ТСН

Щороку 8 серпня відбувається унікальне явище — “Ворота Лева”. Це поєднання числового коду 8.8, потужної енергії Сонця у знаку Лева та зоряної сили Сіріуса. У 2025 році подія матиме особливу інтенсивність завдяки гармонійному аспекту з Юпітером — планетою удачі та достатку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Чому “Ворота Лева” вважають магічними:

  • Символіка числа 8 — нескінченність, баланс, матеріальний добробут. Подвійне 8.8 підсилює здатність притягувати бажане.

  • Сонце у Леві — час впевненості, харизми, творчих проривів.

  • Сіріус на небі — джерело високих вібрацій, духовного зростання та нових можливостей.

Як правильно загадати бажання 8 серпня 2025 року:

  1. Запишіть 8 головних бажань на чистому аркуші.

  2. Уявіть, що вони вже здійснилися — і відчуйте вдячність.

  3. Сховайте цей аркуш у місце, яке асоціюється у вас з успіхом (робочий стіл, гаманець тощо).

Астрологи радять у цей день уникати негативу, більше часу проводити на сонці та займатися справами, які приносять радість. “Ворота Лева” — це момент, коли Всесвіт особливо уважно слухає наші прохання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

