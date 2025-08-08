- Дата публікації
Найпотужніший день року — "Ворота Лева" 8 серпня 2025: як загадати бажання, щоб воно здійснилося
8 серпня 2025 року настане найпотужніший день року — “Ворота Лева”. Цей астрологічний портал відкриває можливості для здійснення мрій, притягнення кохання та фінансового зростання.
Щороку 8 серпня відбувається унікальне явище — “Ворота Лева”. Це поєднання числового коду 8.8, потужної енергії Сонця у знаку Лева та зоряної сили Сіріуса. У 2025 році подія матиме особливу інтенсивність завдяки гармонійному аспекту з Юпітером — планетою удачі та достатку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Чому “Ворота Лева” вважають магічними:
Символіка числа 8 — нескінченність, баланс, матеріальний добробут. Подвійне 8.8 підсилює здатність притягувати бажане.
Сонце у Леві — час впевненості, харизми, творчих проривів.
Сіріус на небі — джерело високих вібрацій, духовного зростання та нових можливостей.
Як правильно загадати бажання 8 серпня 2025 року:
Запишіть 8 головних бажань на чистому аркуші.
Уявіть, що вони вже здійснилися — і відчуйте вдячність.
Сховайте цей аркуш у місце, яке асоціюється у вас з успіхом (робочий стіл, гаманець тощо).
Астрологи радять у цей день уникати негативу, більше часу проводити на сонці та займатися справами, які приносять радість. “Ворота Лева” — це момент, коли Всесвіт особливо уважно слухає наші прохання.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
